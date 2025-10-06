ผบช.ภ.9 ตรวจร้านทอง เผยคนร้ายเคยปล้นร้านทองตากใบ-วางคาร์บอมบ์ที่อำเภอโก-ลก

ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจร้านทอง พบคนร้ายเคยก่อเหตุปล้นร้านทองตากใบและวางคาร์บอมบ์ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 ตุลาคม พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 ได้เดินทางมายังห้าบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุและถือโอกาสเยี่ยมให้กำลังใจร้านจำหน่ายทองรูปพรรณ ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก ที่ถูกคนร้ายบุกปล้นทองและยิงเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดในช่วงค่ำของวันที่ 5 ต.ค.68 ที่ผ่านมา โดยมี พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.อ.เจษฎาวิทย์ อินทร์ประพันธ์ ผกก.สภ.สุไหงโก-ลก นายซูปียัน แดเมาะเร็ง นายอำเภอสุไหงโก-ลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยให้การต้อนรับ
ซึ่งการตรวจจุดเกิดเหตุในครั้งนี้ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ ผบช.ภ.9 ได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และพ.ต.อ.เจษฎาวิทย์ ผกก.สภ.สุไหงโก-ลก ถึงพฤติกรรมของคนร้ายโดยสรุป โดยคนร้ายได้จอดรถยนต์กระบะ 2 คัน ที่ปล้นมาจากชาวบ้านในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี ไว้ที่บริเวณถนนใหญ่ทางเข้าห้างบิ๊กซี จากนั้น 1 ใน 10 ได้ลงมาจากรถพร้อมเดินไปควบคุม รปภ.ที่ทำหน้าที่อยู่บริเวณปากทางเข้าบิ๊กซีที่ยืนอยู่บนถนนใหญ่ จากนั้นคนร้ายที่เหลือได้ลงจากรถเดินเข้าไปควบคุมตัว รปภ. ที่ยืนตรวจรถอยู่ที่บริเวณป้อมยามด้านในซึ่งมีจำนวน 4- 5 คน แล้วควบคุมตัวมาที่บริเวณลานจอดรถยนต์ของห้างบิ๊กซี
จากนั้นคนร้ายได้ใช้สายเคเบิ้ลไทร์พลาสติกมัดมือ รปภ.ทั้งหมด ก่อนที่จะเดินเข้าไปในห้างบิ๊กซีพร้อมประกาศให้ประชาชนที่เดินหาซื้อสินค้าภายในห้างให้อยู่ในความสงบ แล้วคนร้ายได้เดินไปร้านทองใช้บั้นท้ายปืนทุบกระจกตู้โชว์ทองรูปพรรณ ก่อนที่จะเก็บรวบรวมทองไปได้ในเบื้องต้น จำนวน 600 บาท โดยมีคนร้าย 2 คน ยืนคุมเชิงอยู่ที่ประตูทางเข้าห้างบิ๊กซี ซึ่งคนร้ายใช้เวลาปฏิบัติการเพียง 10 นาที โดย ร.อ.บุริศวร์ ระดาชัย เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยรบพิเศษเห็นคนร้ายถืออาวุธปืน จึงได้เดินวิ่งเข้าไปแย่งปืนของคนร้ายแต่คนร้ายอีก 1 คนพบเห็นจึงวิ่งเข้ามาใช้อาวุธปืนยิง ร.อ.บุริศวร์ ได้รับบาดเจ็บ ต่อจากนั้นคนร้าย 2 คน ได้ขับรถยนต์กระบะ 2 คัน ที่ปล้นจากชาวบ้านในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี ขับเข้ามาในห้างบิ๊กซี แล้วรับคนร้ายหลบหนีไปทางเส้นทาง อ.สุไหงปาดี ผ่านพื้นที่ อ.แว้ง เข้าไปตามเส้นทางข้ามช่องทางธรรมชาติ บ้านตออก ต.กายูคละ โดยคนร้ายได้จอดรถยนต์กระบะ 2 คัน ไว้ที่ร่องสวนปาล์มของชาวบ้านซึ่งห่างจากแม่น้ำโก-ลก 700 เมตร เพื่อหลบหนีข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานให้ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ ผบช.ภ.9 ได้รับทราบว่า คนร้ายอีกชุดหนึ่งซึ่งขี่และซ้อนท้ายรถ จยย. ได้นำวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดจำนวน 3 ลูก ไปวางตามจุดต่างๆ แต่เกิดระเบิดขึ้นเพียง 2 จุด คือที่บริเวณโคนเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนเส้นทางสุไหงโก-ลก -สุไหงปาดี ช่วงบริเวณบ้านโคกสยา ต.ปะลุรู ทำให้เสาไฟฟ้าหักขวางถนน และที่บริเวณเสาปูนซิเมนต์กั้นทางรถไฟในชุมชนโต๊ะลือเบ ซอย 6 ทำให้เสาปูนซิเมนต์เสียหาย 1 ต้น
ต่อมา พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ ผบช.ภ.9 ได้เดินทางไปยังบ้านตอออ ม.1 ต.กายูคละ อ.แว้ง ซึ่งเป็นจุดที่พบรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน 2 คัน ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุปล้นร้านทองในห้างบิ๊กซี คือ รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ ทะเบียน บท 7187 ปัตตานี และรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแม๊ก ทะเบียน บค 6521 นราธิวาส ซึ่งจอดทิ้งไว้ที่ภายในสวนปาล์มของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ชุด อีโอดีได้เข้าตรวจสอบอย่างระมัดระวัง เกรงคนร้ายจะวางแผนลวงในการวางวัตถุระเบิด เพื่อดักสังหารเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบ แต่พบว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมใดๆ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจึงได้เข้าเก็บลายนิ้วมือแฝงที่ติดตามจุดต่างภายในห้องโดยสารและช่วงกระบะท้าย เพื่อนำไปตรวจสอบทางกระบวนการวิทยาศาสตร์
ด้าน พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 กล่าวว่า คนร้ายมาลงมือก่อเหตุใช้รถยนต์ 2 คัน และพิสูจน์ชัดเจนใช้รถ จยย.อีก 2 คัน รวม 4 คัน คนร้ายประมาณ 10 คน หลังจากก่อเหตุใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก็ได้ขับรถมุ่งหน้าไปทางพื้นที่ อ..สุไหงปาดีเส้นทางเดิม ขณะนี้ทราบว่าเจอรถทั้ง 2 คัน ที่ปล้นมาไปทิ้งในสวนปาล์มห่างจากช่องทางธรรมชาติแม่น้ำโก-ลก ประมาณ 700 เมตร
ส่วนที่ถามว่าคนร้ายที่บุกปล้นครั้งนี้ เพื่อต้องการเงินทุนไปเคลื่อนไหวก่อเหตุร้ายหรือไม่นั้น พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ ผบช.ภ.9 กล่าวว่า การปฏิบัติการมีทั้งคนและวัสดุอุปกรณ์ ก็ต้องมีการใช้ทุนต่างๆ เช่น รถในหลายพื้นที่หลายคดี ส่วนการใช้จ่ายของคนก็มีบ้าง ส่วนจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรตนไม่ยืนยัน
รายงานข่าวจากแหล่งข่าวหน่วยความมั่นคงที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกและแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ได้มีการเปิดเผยเป็นการส่วนตัวว่า กลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้ คือ กลุ่มนายวาฟี ละปาดี ที่เป็นแกนนำรับผิดชอบเคลื่อนไหวก่อเหตุร้ายในพื้นที่รอยต่อของ 3 อำเภอ คือ ตากใบ สุไหงโก-ลกและแว้ง และเคยเข้าร่วมก่อเหตุปล้นร้านทองในพื้นที่ อ.ตากใบ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 66 และใช้อาวุธปืนยิงใส่พร้อมวางระเบิดคาร์บอมบ์ที่ว่าการ อ.สุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 68 ที่ผ่านมา