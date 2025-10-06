เขมรพา IOT ลงพื้นที่ ชาวบ้านเริ่มท้อทางการไม่เด็ดขาด ฝ่ายทหารให้คำมั่นทวงคืนแผ่นดินได้แน่

เขมรพา IOT ลงพื้นที่อีกแล้ว ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่วนสถานการณ์ทั้งสองพื้นที่เป็นปกติ ทหารให้คำมั่นทวงคืนแผ่นดินได้แน่นอน ในวัน เวลา ที่เหมาะสม
ผู้สื่อข่าวรายงานวันที่ 6 ตุลาคม ว่า สถานการณ์ที่บ้านโจกเจยและเปรยจัน ของเขมร ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านหนองจานและหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เป็นปกติ ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ คงมีเพียงทหารเขมรจำนวน 5 คน ที่บ้านโจกเจย และประมาณ 20 คน ที่บ้านเปรยจัน เฝ้าพื้นที่อยู่
ในช่วงเช้า ที่บ้านโจกเจย กองทัพเขมรได้พาคณะผู้ตรวจการชั่วคราว (IOT) ลงพื้นที่อีกครั้งโดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ และเป็นการลงพื้นที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าของคณะ IOT และใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ไม่นานก็เดินทางกลับ
พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผบ.ฉก.อรัญประเทศ กล่าวถึงสถานการณ์ที่บ้านโจกเจยและบ้านเปรยจันว่า ทั้งสองแห่งยังเป็นปกติ ไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆ ส่วนทางฝ่ายไทยก็ยังคงกำลังปกป้องพื้นที่ตามปกติ
พ.อ.ชัยณรงค์กล่าวว่า เท่าที่ตรวจสอบพบว่าเขมรทางฝั่งบ้านหนองจาน มีทหารดูแลพื้นที่อยู่ไม่เกิน 5 คนเท่านั้น ส่วนที่ฝั่งทางบ้านหนองหญ้าแก้วมีประมาณ 20 คน แต่ที่เห็นมีมากมายนั้น เขาเอามวลชนจากพื้นที่อื่นเข้ามาเติมทุกครั้ง และในวันที่ 10 ตุลาคม ที่บ้านหนองจานจะครบกำหนดย้ายออก ก็คงจะมีคนจำนวนมาก ที่เป็นเด็ก คนแก่ ผู้หญิง เข้ามาเหมือนกับวันที่ 3 ตุลาคม ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว เพื่อมาแสดงพลังขัดขืน ไม่ยอมออกจากพื้นที่เท่านั้น
พ.อ.ชัยณรงค์กล่าวอีกว่า ได้เตรียมกำลังทหารและจากหลายหน่วยงาน พร้อมเต็มที่ ที่จะออกปฏิบัติการทวงคืนแผ่นดิน และยืนยันที่จะได้คืนกลับมาในเวลาที่เหมาะสม จะเป็นวันไหนนั้น บอกไม่ได้ ถ้าเปิดเผยออกไป อาจจะเสียเปรียบได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านหนองหญ้าแก้วหลายคนที่แสดงออกหลังจากที่ชาวเขมรไม่ย้ายออกจากพื้นที่ในวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา และทางราชการไทยก็ไม่ได้ปฏิบัติการใดๆ เลย ซึ่งชาวบ้านรู้สึกหมดหวัง ท้อแท้ และต้องทนอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มีการผลักดันให้เขมรออกไปให้หมด ชีวิตของชาวบ้านจะไม่มีความสงบสุขเลย ชาวบ้านต้องการให้ไล่เขมรออกไปอย่าวเดียว ชาวบ้านพร้อมที่จะอพยพออกไปถ้ามีการปะทะกับเขมร ถ้าช่วยชาวบ้านไม่ได้ ก็ให้คนอื่นมาทำแทน