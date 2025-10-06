น.ศ.จบใหม่ ปล่อยโฮ เข้ากทม.ทำงานวันแรก ถูกโจรขโมยจยย. สุดช้ำแม่เก็บออมเงินซื้อให้

น.ศ.จบใหม่ ปล่อยโฮ เข้ากทม.ทำงานคืนแรก ถูกขโมยจยย. สุดช้ำแม่เก็บออมเงินซื้อให้
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เพจเฟซบุ๊กชื่อ “ปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่อง” ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถ่าย รถจักรยานยนต์หายสาวศรีสะเกษเรียนจบใหม่ เข้าเมืองมาหางานทำเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว หวังส่งเงินเลี้ยงดุพ่อแม่ ทดลองใช้ชีวิตในเมือง พักหอคืนแรกจอดรถล็อคคอไว้ถูกคนร้ายลักทรัพย์รถจยย. กล้องวงจรปิดจับภาพชัด ร่ำไห้ทั้งน้ำตา เพราะเป็นรถที่แม่ซื้อให้เงินสดตั้งแต่ตอนเรียนม.ปลาย มีคุณค่าทางจิตใจวอนตำรวจจับคนร้ายและนำรถจยย.กลับคืนมาให้ได้ ทรัพย์ที่หายเป็นรถจยย.ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟ 110 ซีซี สีแดงดำทะเบียน 1กผ-7498 ศรีษะเกษ หายจาก หอพักซอยคลองหลวง2 7/2 (ซอยคุณพระ) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ท่านใดมีเบาะแสคนร้ายแจ้ง 191 หรือสภ.คลองหลวง หลังโพสต์ข้อความออกไปมีผู้ใช้โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก จึงเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นอยู่ภายในซอยคลองหลวง 27/2 ด้านหน้าหอพักเป็นสถานที่จอดรถจักรยานยนต์พบ ผู้เสียหายเป็นหญิง อายุ 22 ปี ชี้ให้ดูจุดที่ตนเองจอดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟ 110 ซีซี สีแดงดำทะเบียน 1กผ-7498 ศรีษะเกษ ไว้หน้าหอตั้งแต่เวลา 20.00 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2568
กระทั่งรุ่งเช้าเวลาประมาณ 07.50น.ตนเองจะขับรถไปทำงานเมื่อเดินลงมาก็พบว่ารถจักรยานยนต์หายไปแล้วจึงประสานผู้ดูแลหอเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจที่สภ.คลองหลวง
โดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนพบว่าเวลาประมาณ 02.26 น. วันนี้มีคนร้ายชาย1คนเดินเข้ามาจากทางปากซอยรูปพรรณสัณฐานใส่หมวกแก๊ปสีขาวดำ สวมเสื้อฮู๊ดสีดำแขนยาว กางเกงขายาวสีดำ ตรงเข้ามาที่รถจักรยานยนต์ของตนเองก่อนจะทำการต่อสายตรงและหักคนรถจักรยานยนต์ก่อนสตาร์ทรถออกไป
สำหรับจักรยานยนต์คันนี้มีคุณค่าทางจิตใจกับตนเอง เพราะแม่เก็บเงินที่ได้จากการขายของซื้อให้กับตนเองไว้ใช้ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้เดินทางสะดวก หลังตนเองจบก็หาสมัครงานและได้งานทำที่บริษัทใกล้หอพักไม่เกิน 800 เมตร ตนจึงนำรถจักรยานยนต์มาด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางไปทำงาน เพราะหวังเก็บเงินส่งให้พ่อแม่เพื่อตอบแทนบุญคุณท่าน แต่มาอยู่ได้เพียง 1 คืนเช้าจะขับรถไปทำงานก็พบว่ารถจักรยานยนต์หายจึงโทรบอกแม่ให้ทราบและรู้สึกเสียใจมากเพราะกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทมันยากนักและนี่เป็นรถที่ออกเงินสด ตนเพิ่งมาวันแรกไม่คิดว่าจะมีคนร้ายก่อเหตุเช่นนี้ในชุมชนแออัด
หลังเกิดเหตุได้เดินทางไปแจ้งความกับ ร.ต.อ.ธนภูวภัสสร์ สีสวย รองสว.สอบสวนสภ.คลองหลวง ซึ่งเมื่อเช้านี้ตนเองลงมาจากห้องก็ไม่พบรถคู่ใจเหลือเพียงกุญแจรถเท่านั้น และตนเองเรียกรถจักรยานยนต์คู่ในว่าไอ้แดง ตอนเช้าไม่เจอก็เรียกหาว่าไอ้แดงลูกแม่อยู่ไหน นึกว่าลืมไปจอดเอาไว้ที่อื่นเมื่อตามหาก็ไม่เจอและก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีคนร้ายมาขโมยไปแล้ว และอยากฝากบอกโจรว่าเขาขโมยไปก็ได้เพียงเอาไปต่อชีวิตเขา แต่สำหรับหนูแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจมากด้านน้องผู้เสียเวลาให้สัมภาษณ์ก็ได้แต่ร้องให้ไปด้วย แต่น้องบอกว่าพยายามจะไม่คิดมากเพราะตนเองต้องอยู่คนเดียว
ด้าน ร.ต.อ.ธนภูวภัสสร์ สีสวย รองสว.สอบสวนสภ.คลองหลวง เปิดเผยว่า ได้ประสานชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายเพื่อใช้ในการติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีทางกฎหมาย