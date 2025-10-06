สาวป่วยสโตรก ทำให้มีภาวะพิการ เจอเพื่อนบ้านล้อ-ตอกย้ำ ดิ่งชั้น 8 คอนโดมิเนียม

สาวพิการสุดทน เพื่อนบ้านพูดจาล้อเลียน-ตอกย้ำ ก่อนคิดสั้นกระโดดตึก 8 ชั้น
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 ตุลาคม ร.ต.ท.อัครพงษ์ แสนปุตะวงษ์ รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา ประจำสาขาย่อยโค้งดงตาล ได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวพลัดตกจากที่สูง ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ริมถนนสายทัพพระยา-จอมเทียน ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรีบรุดไปทำการตรวจสอบ พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา
ที่เกิดเหตุเป็นคอนโดมิเนียมสูง 15 ชั้น ตรวจสอบบริเวณ พื้นด้านหลังตึกอาคารบี พบร่างหญิงสาว ทราบชื่อ นางสาว อ. อายุ 31 ปี นอนหมดสติ หายใจโรยริน ข้อแขนด้านขวาหักผิดรูป เลือดทะลักไหลออกปากเข้าจมูก ทีมกู้ภัยต้องรีบปฐมพยาบาล แล้วนำส่งโรงพยาบาล เมืองพัทยา
นาง พ. (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี เป็นแม่ของผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้การทั้งน้ำตาว่า ตนเองกับลูกสาว พักอยู่ที่ห้อง 405 ชั้น 8 ของคอนโดมิเนียมดังกล่าว ซึ่งก่อนเกิดเหตุแม่นอนหลับอยู่ภายในห้อง โดยไม่รู้เลยว่าลูกสาว พลัดตกจากห้องพักมาได้อย่างไร จนกระทั่งมี รปภ. โทรศัพท์ไปแจ้ง จึงรีบลงมาดูลูกสาวดังกล่าว และ ยอมรับว่าช็อกและตกใจมาก
ส่วนสาเหตุที่ลูกสาวตกลงจากห้องพัก ชั้น 8 เชื่อว่าลูกสาวน่าจะพยายามจะทำร้ายตัวเอง เพราะปัจจุบัน ลูกสาวล้มป่วย ด้วย โรคสโตรก (โรคเลือดสมอง) มานานกว่า 1 ปี และเพิ่งได้รับบัตรเป็นผู้พิการประเภท 3 ( บุคคลที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ) โดยก่อนหน้านี้ลูกสาวบ่นให้ฟังว่า ถูกเพื่อนบ้านพูดจาตอกย้ำ และล้อเลียน เกี่ยวกับการล้มป่วยเป็นผู้พิการ จนลูกสาวตกอยู่ในภาวะเป็นโรคซึมเศร้า และเพิ่งจะรับยามากินได้ไม่นาน จนกระทั่งลูกสาวมาก่อเหตุกระโดดตึกจนได้รับบาด โดยแม่เชื่อว่าสาเหตุที่ลูกสาวก่อเหตุ น่ามาจากเรื่องนี้