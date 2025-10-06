รองผู้ว่าฯ ลพบุรี-กองบิน 2 สำรวจ สถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยา เตรียม รับมืออุทกภัยในพื้นที่
เมื่อบ่ายวันที่ 6 ตุลาคม นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก อานนท์ สิริปริญญา ผู้บังคับการกองบิน 2 นายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลพบุรี นายนรินทร์ นิ่มวิญญา ผอ.โครงการชลประทานลพบุรี และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบิน 2 ทำการบินสำรวจติดตามสถานการณ์น้ำเส้นทางจากเขื่อนเจ้าพระยา ผ่านประตูระบายน้ำบางโฉมศรี มายังอำเภอท่าวุ้ง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเตรียมความพร้อมในการ การป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากอุทกภัย รวมถึงการแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากอีกด้วย
ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำ ในเขต จังหวัดลพบุรี ยังอยู่ในสภาวะปกติ หากมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มโครงการชลประทานลพบุรี จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานจังหวัดให้ทราบ ทั้งนี้ ปภ.จ.ลพบุรี จะแจ้งเตือนประชาชนทาง Cell broadcast ทราบทันที
โดยสถานการณ์ล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2568 สถานี C.13 เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน 16.12 ม. ระดับน้ำท้ายเขื่อน 15.94 ม. (ต่ำกว่าตลิ่ง 4 ซม.) อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว โดยบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการหน่วงน้ำไว้ด้านเหนือ พร้อมรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่ง ตามศักยภาพของคลอง เพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด
ขณะเดียวกัน นายนรินทร์ นิ่มวิญญา ผอ.โครงการชลประทานลพบุรี เปิดเผยว่า ปริมาณฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ตกมากที่สุด ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 23 มม. ภาพรวมมีปริมาณฝนตกเล็กน้อย ใน จ.ลพบุรี สำหรับจุดเฝ้าระวังในพื้นที่มี 1 จุด ได้แก่พื้นที่ฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก อำเภอโคกสำโรง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรียังมีมวลน้ำจาก อำเภอโคกเจริญ อำเภอสระโบสถ์ และ อำเภอโคกสำโรง ปัจจุบันยังสามารถระบายน้ำลงคลองชัยนาท-ป่าสักได้ รับน้ำจาก ปตร.มโนรมย์ อยู่ที่ 150 ลบ.ม./วินาที
แต่อย่างไรก็ตาม โครงการชลประทานลพบุรีจะคอยติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะบริหารจัดการให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงใคร่ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ และ ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ และ หลีกเลี่ยงการตื่นตระหนกจากข่าวปลอมเพื่อให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที