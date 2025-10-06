สลด แย่งไมค์ร้องคาราโอเกะ หลานวัย 40 ปี คว้าปืนอัดลมทุบศีรษะน้าชาย ดับคาบ้าน

น้ากับหลาน แย่งไมค์กันร้องคาราโอเกะ ฆ่ากันตายคาบ้าน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 ตุลาคม พ.ต.อ. ชูเกียรติ แก้วอาจ ผกก.สภ.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งมีเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้เสียชีวิตภายในบ้าน ที่บ้านสระน้ำใส ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วย ร้อยเวร,ชุดสืบสวน,ชุดป้องกันปราบปราม และอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างวิชชาปากช่อง ที่เกิดเหตุบ้านพัก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
พบ ชาย นอนเสียชีวิตมีเลือดไหลนองพื้นในห้องที่เกิดเหตุ ทราบชื่อภายหลัง นายเทียน อายุ 59 ปี ชาวต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยสภาพศพนอนตะแคงที่บริเวณศีรษะมีบาดแผลฉกรรจ์เลือดไหลนองพื้น และตำรวจยังพบคราบเลือดบริเวณพื้นห้องที่เกิดเหตุ และพบปืนอัดลมตกอยู่ข้างผู้เสียชีวิตโดยอาวุธปืนมีรอยหักที่พานท้าย และให้แพทย์เวรและเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครราชสีมารุดมาตรวจที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐาน
จากการสืบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้นั่งดื่มเหล้ากับหลานคือ นายอาทิตย์ อายุ 40 ปี คนบ้านเดียวกัน ในเวลาต่อมานายอาทิตย์ ได้ไปแจ้งคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบ้านดังกล่าวว่า นายเทียนได้เสียชีวิตแล้ว และนายอาทิตย์ มีรอยเลือดติดอยู่ที่เท้าทั้งสองข้าง พลเมืองดีคนดังกล่าวจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนและชุดป้องกันและปราบปราม สภ.หมูสี จึงได้เดินทางมาที่เกิดเหตุ และได้ปิดล้อมป่าท้ายหมู่บ้านและเข้าควบคุม นายอาทิตย์ ผู้ต้องสงสัยซึ่งพบคราบเลือดเต็มเสื้อผ้า มาที่สภ.หมูสี เพื่อทำการสืบสวนสอบสวน
จน นายอาทิตย์ ยอมรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุฆ่านายเทียน น้าของตนจริงโดยใช้พานท้ายปืนตีที่ศีรษะแล้วใช้มีดแทงซ้ำที่ใต้กกหู จากสาเหตุพูดไม่เข้าหู และแย่งไมค์กันร้องเพลงคาราโอเกะ ขณะนั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
หลังก่อเหตุได้หลบหนีไปอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้าน และก่อนหลบหนีได้แจ้งคนในหมู่บ้านว่านายเทียน เสียชีวิตแล้ว
จากการตรวจชันสูตรสภาพศพของแพทย์เวร รพ.ปากช่องนานา พบรอยแผล ผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณ ใต้กกหูซ้ายยาวประมาณ 20 เซนติเมตร เหมือนถูกของมีคมแทง และที่ศีรษะมีรอยแตกเป็นแผล จากนั้นได้ส่งศพนายเทียนฯไปผ่าพิสูจน์ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมาต่อไป ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหานายอาทิตย์ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาและควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป