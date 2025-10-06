รองอธิบดีอุทยาน ลงพื้นที่สระแก้ว ตรวจความพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิง รับมือชายแดนไทย-กัมพูชา

รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ลงพื้นที่สระแก้ว ตรวจความพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิง รับมือสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายวุฒิชัย เกตานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพระยา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าแทน ผอ.สบอ.1 (ปราจีนบุรี) รักษาการผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สบอ.1 (ปราจีนบุรี) และหัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้เดินทางลงพื้นที่ บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยของประชาชน
การลงพื้นที่ครั้งนี้มี วัตถุประสงค์หลัก คือ การพบปะและรับฟังสถานการณ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่อาจได้รับผลกระทบ รวมถึง ตรวจสอบความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กรมอุทยานฯ ได้กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือพลเรือนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสนี้ นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งการรักษาความปลอดภัย การเฝ้าระวัง และการให้ความช่วยเหลือ โดยจะมีการติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนในพื้นที่ชายแดนจะได้รับความปลอดภัยอย่างดีที่สุด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลุ้นครม.เคาะวันนี้คนละครึ่ง-20 ล้านรายวงเงิน 4.4หมื่นล.ลงทะเบียน20ต.ค. เปิดใช้ 29 ตุลา-รัฐเติมให้วันละ200
- “เสือดำโก” ผู้นำเรือโดยสารเกาะกูด เตรียมให้บริการ “เฟอร์รี่ไฮโดรฟอยล์”
- เศร้าทั้งโรงพัก ร.ต.ต.ถูกสาวใหญ่เมาขับรถพุ่งชน ลากไกล 30 ม. ดับคาที่ ผกก.ช็อก เผยเป็นตร.ฝีมือดี
- เจ้าอาวาส ยอมสึกรักษาจิตเวช ปมตื๊บพระลูกวัดเสพยา ตร.จับตรวจฉี่ ม่วงจริง ลาสิกขาไปบำบัดด้วย