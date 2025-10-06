เศร้าทั้งโรงพัก ร.ต.ต.ถูกสาวใหญ่เมาขับรถพุ่งชน ลากไกล 30 ม. ดับคาที่ ผกก.ช็อก เผยเป็นตร.ฝีมือดี

เศร้าทั้งโรงพัก หลังสาวใหญ่ขับรถเมาไม่ได้สติพุ่งชนนายตำรวจชุดสืบก่อนขับลากไปอีก 30 กว่าเมตรจนเสียชีวิตคาที่
เมื่อเวลาประมาณ 18.30 น. วันที่ 6 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ.พิสิฐ เถาวัลยา พนักงานสอบสวนร้อยเวร สภ.เชียงคำ ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อเขตหมู่บ้านระหว่างบ้านทุ่งมอก ม.2 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยากับบ้านเนินสามัคคี ม.1 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
โดยทราบว่ามีเสียชีวิต 1 รายเป็นตำรวจชุดสืบสวน สภ.เชียงคำ จึงได้รีบรายงานเบื้องต้นแก่ พ.ต.อ.ถนัด ชุ่มมะโน ผกก.สภ.เชียงคำให้ทราบก่อนหลังจากนั้นจึงลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจพะเยาสำนักงานใหญ่ อ.เชียงคำและแพทย์เวร รพ.เชียงคำ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ สีดำ สภาพด้านซ้ายหน้าพังยับ ส่วนคนขับคือ น.ส.วิมลสิริ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี เป็นชาว อ.แม่สาย จ.เชียงราย พูดจาเมาไม่ได้สติอยู่ภายในรถยนต์ ไม่ไกลกันนั้นพบร่างของ ร.ต.ต.ทวีพงษ์ ศรีกะกุล เป็นตำรวจชุดสืบสวน สภ.เชียงคำ นอนแน่นิ่งไร้ลมหายใจ สภาพร่างกายเสื้อผ้าขาดเกือบทั่วตัว และยังพบรถจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่น สภาพขาด 2 ท่อนอยู่กลางถนน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์เวรช่วยกันดูสภาพของนายตำรวจ ก็พบว่าสิ้นลมหายใจไปแล้ว โดยร่างกายกระดูกหักหลายที่ รวมทั้งบริเวณตรงศีรษะสมองยังแตกออกมาด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้เก็บกู้ร่างของนายตำรวจรายนี้ ส่ง รพ.เชียงคำ เพื่อชันสูตรร่องรอยบาดแผลอีกครั้ง ด้านคนขับรถยนต์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวไปยัง รพ.เชียงคำ เพื่อตรวจหาแอลกอฮอลล์ในเลือด เพราะสภาพร่างกายเมาไม่ได้สติ ก่อนจะถูกนำตัวไปสอบสวนที่ สภ.เชียงคำในเวลาต่อมา
พ.ต.อ.ถนัด เปิดเผยว่า ในเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ผู้ตายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองและยังเป็นมือทำงานเก่งในด้านงานสืบสวน สภ.เชียงคำอีกด้วย และจากการลงพื้นที่ตนเองได้เห็นร่องรอยของผู้ตายก็ตกใจไม่น้อย เพราะรถยนต์ของคู่กรณีได้ขับมาชนด้านหลังอย่างจัง ก่อนจะลากร่างของผู้ตายไปไกลอีก 30 กว่าเมตร จนสิ้นลมหายใจคาที่ทันที ตอนนี้ตนได้สั่งให้ควบคุมตัวไว้ก่อน จนกว่าจะสร่างเมาและหลังจากนี้จะมีการสอบสวนโดยละเอียดกันอีกครั้ง