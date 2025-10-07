สลด ‘พ.ต.ท.’ รองผกก. ลงไปช่วยชีวิตหมา พลัดตกฝายกั้นแม่น้ำอิง ตอนออกกำลังกาย จมดับทั้งคู่

รอง ผกก.จมน้ำเสียชีวิต หลังช่วยสุนัขคู่ใจพลัดตกน้ำ
เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 6 ตุลาคม เกิดอุบัติเหตุรองผู้กำกับสอบสวน สภ.เมืองพะเยา พลัดตกน้ำเสียชีวิตขณะช่วยเหลือสุนัขตัวโปรดที่พลัดตกน้ำบริเวณแม่น้ำอิง หมู่ 10 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา เป็นเหตุให้ทั้งคนสุนัขเสียชีวิตพร้อมกัน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนทีพะเยา พร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.พะเยา หลายหน่วยงาน รวมทั้ง พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ดำเนินการค้นหาร่างของ พ.ต.ท.วีระพล สำราญใจ รองผู้กำกับการสอบสวน สภ.เมืองพะเยา หลังจากพลัดตกน้ำขณะช่วยเหลือสุนัขตัวโปรดของตนที่พากันไปเดินเล่นและออกกำลังกาย แต่พลัดตกลงไปในน้ำบริเวณฝายกั้นน้ำแม่น้ำอิง เป็นเหตุให้ทั้งคนและสุนัขสูญหายไปกับสายน้ำ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจต้องใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงค้นหาร่าง พ.ต.ท.วีรพล จนพบร่างไร้ชีวิต สวมกางเกงกีฬาและเสื้อยืดที่ใช้ในการออกกำลังกาย
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ ระบุว่า พ.ต.ท.วีระพลมักจะมาเดินเล่นและวิ่งออกกำลังกายบริเวณถนนริมแม่น้ำอิงเป็นประจำช่วงเย็น วันนี้เกิดเหตุคือสุนัขพันธุ์โกลเด้น ซึ่งเป็นสุนัขตัวโปรดที่มักจะมาออกกำลังกายกันอยู่เป็นประจำพลัดตกลงน้ำ พ.ต.ท.วีระพลจึงลงไปช่วยเหลือ และพลัดตกลงในแม่น้ำดังกล่าว เป็นเหตุให้ทั้งคนและสุนัขเสียชีวิตดังกล่าว เจ้าหน้าที่ดำเนินการค้นหาร่างจนพบและนำส่งชันสูตรต่อไป