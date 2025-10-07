คนร้ายจับรปภ.มัด ยึดปืน 2 กระบอก ก่อนวางระเบิดตู้ ATMหน้ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ไร้บาดเจ็บ

คนร้ายจับรปภ.มัด ยึดปืน 2 กระบอก ก่อนวางระเบิดตู้ ATM หน้ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ไร้บาดเจ็บ
เมื่อเวลา 00.50 น. วันที่ 7 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ยะรัง จ.ปัตตานี ได้รับแจ้งเหตุระเบิดบริเวณตู้เอทีเอ็มธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ มีกลุ่มคนร้ายจำนวนหนึ่ง เดินมาจากทางเนินเขาหลังมหาวิทยาลัย ผ่านเข้ามายังพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ได้เจอกับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของมหาวิทยาลัยจำนวน 2 นาย คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนเข้าควบคุมตัว มัดมือรปภ.ทั้งสองนายไว้ในป้อมยาม พร้อมทั้ง ยึดปืนลูกซองประจำกายไป 2 กระบอก
จากนั้นจึงได้เดินมาวางวัตถุระเบิดบริเวณ ตู้เอทีเอ็มธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับป้อมยาม ริมถนนภายในมหาวิทยาลัย
ต่อมาได้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นบริเวณจุดเกิดเหตุ ส่งผลให้ตู้เอทีเอ็มได้รับความเสียหายบางส่วน โครงสร้างปูนและกระจกแตกกระจาย แต่ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากเหตุการณ์ในครั้งนี้
หลังจากก่อเหตุ คนร้ายได้ หลบหนี คาดว่าน่าจะมีรถจักรยานยนต์หรือพาหนะรอรับเพื่อหลบหนีออกจากพื้นที่
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ ที่ต้องการสร้างสถานการณ์และก่อกวนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้