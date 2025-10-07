น้ำยมยกระดับ ทะลักท่วมสามง่าม สูง 2 ม. ชาวบ้าน เผยหนักเหมือนปี 54 แถมมีแมตโมมาอีก
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดพิจิตรนอกจากจะเผชิญกับแม่น้ำน่านที่ล้นตลิ่ง แล้วยังต้องเผชิญกับแม่น้ำยม ที่ล้นตลิ่งอีกหลายอำเภอเช่นกัน โดยวันนี้นางสาวสุกัญญา ต้นทุน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร (ปภ.) พร้อมด้วยปลัดอำเภอสามง่าม ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ชุมชนหลวงพ่อขาวพัฒนา ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร หลังจากแม่น้ำยมที่ ท่วมขังมานานก่อนกน้านี้กว่า 1 เดือนที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และวันนี้มีมวลน้ำเหนือจาก จ.สุโขทัย และมวลน้ำจากทุ่งบางระกำโมเดล ในจ.พิษณุโลก ไหลทะลักเข้าพื้นที่จังหวัดพิจิตร อีกระลอกถือเป็นระลอกใหญ่รอบที่ 3 ในปีนี้ ซึ่งส่งผลให้แม่น้ำยมที่สูงกว่าตลิ่งเดิมอยู่แล้วนั้น มีระดับที่เพิ่มสูงเพิ่มขึ้นอีก
ซึ่งอำเภอสามง่าม ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำยมล้นตลิ่ง ประกอบไปด้วย ต.กำแพงดิน ต.สามง่าม ต.รังนก และ ต.เนินปอ โดยเฉพาะหมู่ที่ 4 ชุมชนหลวงพ่อขาวพัฒนา ต.สามง่าม มีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 235 ครัวเรือน ชาวบ้านต้องใช้เรือ และรถไถ ในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน ระดับน้ำท่วมสูงสุดเกือบ 2 เมตร
นางสาวสุกัญญา กล่าวว่า ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ 3 อำเภอ ตลอด24 ชั่วโมง โดย อ.สามง่าม เป็นพื้นที่ติดแม่น้ำแล้วชาวบ้านจะอยู่ติดริมน้ำ พอน้ำมาก็ท่วมเข้าบ้านเลย ได้ไปสอบถามชาวบ้านเขาก็อยู่กับน้ำมาก็ท่วมทุกปีก็ได้มีการเตรียมความพร้อมขนของขึ้นที่สูง แต่ก็ยังมีน้อยที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ เราก็ได้จัดเตรียมศูนย์อพยพไว้รองรับ อย่างอำเภอเมืองก็มี 3 หมู่บ้านที่อพยพไปอยู่ศูนย์อพยพแล้ว เราก็ได้อพยพกลุ่มเปราะบางไปไว้ที่โรงพยาบาล เราได้ทำที่อยู่อาศัยให้กับคนที่ใช้ชีวิตปกติให้ไปอยู่ศูนย์พักพิงมีอาหารให้ 3 มื้อ มีรถน้ำ ห้องน้ำให้เตรียมพร้อม ส่วนของงิ้วรายน้ำได้ทะลักทำคันกลั้นแตกก็สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนหลายหลัง เราก็ได้อพยพคนไปอยู่ที่ศูนย์อพยพงิ้วรายเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามพื้นที่แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อีก สำหรับแม่น้ำยม เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 3-5 ซม.เพิ่มขึ้นทุกวันซึ่งจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบ 5 อำเภอคือ อำเภอสามง่าม อำเภอวชิรบารมี อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล
ด้านนายประดิษฐ์ สัมมาประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ชุมชนหลวงพ่อขาวพัฒนา ต.สามง่าม กล่าวว่าตอนนี้สถานะการณ์น้ำ หมู่4 ต.สามง่าม ถือว่าวิกฤตเพราะหมู่ 4 ต.สามง่าม จะไม่เคยท่วมถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้ถือว่าท่วมเกือบๆเท่าปี 2554 ถือว่าหนักสุดในรอบ 10 ปีจำนวนกว่า 200 กว่าหลังคาเรือนเกือบ 100% ระดับน้ำค่อนข้างสูงสุดประมาณ 2 เมตร ตอนนี้ชาวบ้านวิตกกังวลคาดว่าจะท่วมเกือบหมดหมู่บ้าน ถ้าน้ำมาอีกก้อนหนึ่งตอนนี้ท่วมหมดแล้ว ตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่ไม่ได้ก็อพยพไปอยู่ศูนย์อพยพที่เทศบาลตำบลสามง่าม บางครอบครัวไปอาศัยอยู่บ้านญาติรวม 70 หลังคาเรือน บางรายห่วงทรัพย์สินอาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้าน ขณะที่นายอำพร ใจบุญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตอนนี้ชาวบ้านต้องใช้บริการรถไถ รถอีโก้งเข้าออกหมู่บ้านมีรถบริการรอบละ 20 บาทไปกลับทั้งวัน รถก็สัญจรไม่ได้แล้ว ตอนนี้น้ำท่วมเลยหัวเข่าแล้วบนถนน ถ้าตามบ้านก็ท่วมสูงแค่คอบ้าง เท่าอกบ้างจนอยู่ไม่ได้ ตอนนี้น้ำก็ใกล้เท่าปี 54 แล้ว วิตกกังวลมากถ้าน้ำมาอีกก็กลัวอีก