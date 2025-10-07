รวบสาวพิจิตร ลอบขนยาบ้า 7 หมื่นเม็ด สารภาพรับงานจากเครือข่ายที่เมียนมา
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พิจิตร เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดพิจิตร สืบทราบว่าจะมีเครือข่ายยาเสพติดจะลำเลียงยาบ้ามาจากพื้นที่ตอนบน แล้วจะนำมาพักเพื่อจำหน่ายในพื้นที่ จ.พิจิตร จึงได้สืบสวนจนพบรถเก๋ง ยี่ห้อเชฟโรเลต สีขาว ขับขี่มาด้วยความเร็วผิดปกติน่าสงสัย บริเวณทางหลวงหมายเลข 115 วชิรบารมี-สามง่าม หมู่ที่ 11 ต.บ้านนา อ.วชรบารมี เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณในรถคันดังกล่าวหยุดและเข้าทำการตรวจค้น
ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น คนขับมีทีท่าพิรุธตลอดเวลา ตรวจค้นภายในรถพบสิ่งของผิดกฎหมายประกอบไปด้วยยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้าห่อหุ้มด้วยพลาสติกเคลือบด้วยเทียนไข จำนวน 3 จุด บริเวณหน้าคอลโซล บริเวณใต้เบาะนั่งคนข้างคนขับ รวมยาบ้าทั้งสิ้น 70,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัว น.สสุชาดา (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ชาวอ.ตะพานหิน จ.พิจิตร มาสอบสวนขยายผล
จากการสอบสวน น.ส.สุชาดา ให้การรับสารภาพว่ายาบ้าดังกล่าว มี น.ส.ศศิชา (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปีชาวอ.เหล็ก จ.พิจิตร ซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา) โดยติดต่อการค้าขายยาบ้ากันทาง Application LINE และให้ไปรับยาดังกล่าวบริเวณที่ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าน้ำมันรถยนต์เป็นเงิน 1,000 บาท และให้เป็นยาบ้าอีกจำนวน 1,000 เม็ด หลังจากได้รับคำสั่งจากได้รับยาบ้าดังกล่าวมาแล้วจะนำไปส่งขายให้ลูกค้าที่สั่งจองออเดอร์ไว้ แต่มาถูกจับกุมเสียก่อน ซึ่งได้กระทำเช่นนี้มาหลายครั้ง เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวชิรบารมี ดำเนินคดี ในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำผิดผู้การค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและยาเสพติดมีโทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนกฎหมาย
