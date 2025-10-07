กองกำลังผาเมือง ปะทะ ขบวนการค้ายาเสพติด ชายแดนแม่สาย ยึดไอซ์กว่า 240 กก.

ทหารปะทะขบวนการค้ายาเสพติดชายแดนแม่สาย ยึดไอซ์กว่า 240 กก.
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ท.ธัณชพัทธ์ สอนถม ผบ.บก.ผาทมิฬ ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ บริเวณ บ.ป่าซางงาม หมู่ 6 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ เชียงราย หลังจากช่วงวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่าจะมีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศไทย จึงนำกำลังพลในสังกัดเข้าทำการลาดตระเวณสกัดกั้น กระทั่งถึงจุดเกิดเหตุได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยแบกกระสอบบนบ่า เดินลัดเลาะตามทุ่งนา จำนวนประมาณ 8 – 12 คน จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น
พ.ท.ธัณชพัทธ์ กล่าวว่า แต่ปรากฎว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธไม่ทราบชนิด และขนาดยิงใส่ ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ 5 นาที ขั้นต้นฝ่ายเราปลอดภัย จึงวางกำลังล้อมพื้นที่เอาไว้และเข้าตรวจสอบในเช้าวันนี้ โดยตรวจพบกระสอบปุ๋ยตกเรี่ยราดในพื่นที่จำนวนมาก ตรวจสอบพบว่าข้างในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ทั้ง 10 กระสอบ (น้ำหนักประมาณ 25 กก. จำนวน 9 กระสอบ และน้ำหนักประมาณ 20 กก. จำนวน 1 กระสอบ) รวมน้ำหนักประมาณ 245 กก. หน่วยจึงได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป