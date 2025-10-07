สุดดีใจ! ชาวบ้านแห่กดเงินเยียวยา หนีภัยอพยพชายแดนไทย บอกช่วยต่อลมหายใจ
วันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจุดหลักที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะระหว่างทหารไทยและกัมพูชา บริเวณชายแดนเขาพระวิหารเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ว่าตลอดทั้งวันมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่ธนาคารและตู้เอทีเอ็ม เพื่อกดเงินเยียวยาที่รัฐบาลได้โอนเข้าบัญชีให้เป็นวันที่สอง บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้ม หลังจากที่หลายครัวเรือนรอคอยความช่วยเหลือนี้มานานกว่า 2 เดือน รัฐบาลได้อนุมัติจ่ายเงินชดเชยเยียวยาแก่ ผู้อพยพจากสถานการณ์ไม่สงบระหว่างไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ผู้ที่อพยพ ไม่เกิน 7 วัน จะได้รับเงิน ครัวเรือนละ 2,000 บาท และ ผู้ที่อพยพ เกิน 7 วันขึ้นไป จะได้รับเงิน ครัวเรือนละ 5,000 บาท ประชาชนที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน จะได้รับเงินโอนตรงจากส่วนกลางเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ผูกบัญชีสามารถติดต่อธนาคารในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและรับเงินสดได้ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะในอำเภอกันทรลักษ์ มีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้ คาดว่ามีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 12 ล้านบาท
นางดนตรี ดาผา อายุ 48 ปี ชาวบ้านชายแดน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า หลังเช็กยอดเงินในบัญชีแล้วพบว่าได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท ตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ เพราะตนเช่าบ้านอยู่ ไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่เจ้าของบ้านและผู้ใหญ่บ้านช่วยประสานให้ ตอนนี้ได้เงินแล้วรู้สึกดีใจมาก จะเอาไปใช้จ่ายในครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องลูกหลานไปโรงเรียนและค่าอาหารในแต่ละวัน ถือว่าช่วยได้เยอะเลย เพราะช่วงอพยพต้องหยุดงานหลายวัน รายได้หายหมด”
นางดนตรีกล่าวต่อไปว่า เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต เพราะไม่คิดว่าการหนีภัยจะต้องใช้เงินมากขนาดนั้น ต้องซื้อน้ำ อาหาร เสื้อผ้า และของใช้จำเป็นทั้งหมด การได้เงินเยียวยาครั้งนี้จึงเป็นเหมือน "ความหวังใหม่" สำหรับครอบครัว
ขณะที่นางสาวบุษบง นาม อายุ 35 ปี ชาวบ้านสังเม็ก หมู่ 1 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ใกล้ชายแดน กล่าวว่า ตอนที่เกิดเหตุปะทะ ชาวบ้านต่างหนีตายกันอลหม่าน หลายครอบครัวต้องทิ้งทรัพย์สินไว้ในบ้าน ไม่มีโอกาสเก็บของได้มากนัก “ตอนอพยพออกมา เงินหมดเร็วมาก ต้องซื้อน้ำมัน เดินทางไปพักที่ศูนย์อพยพ หลายวันไม่ได้ทำมาหากินเลย ตอนนี้ได้เงินมาถึงแม้ไม่มาก แต่ก็พอช่วยต่อชีวิต จะเก็บไว้ใช้จ่ายเฉพาะจำเป็น และเก็บไว้เผื่อหากมีเหตุให้อพยพอีก เพราะยังไม่มั่นใจสถานการณ์ชายแดนตอนนี้” เงินจำนวนนี้แม้ไม่มากแต่มีค่ามากสำหรับครอบครัวเล็ก ๆ เพราะสามารถซื้ออาหาร ข้าวของเครื่องใช้ และจ่ายหนี้สินที่ค้างไว้ได้บางส่วน ต้องพร้อมขอบคุณรัฐบาลและหน่วยงานที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนชายแดน