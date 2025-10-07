สุวัจน์ เลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าประกวด Miss Grand International 77 ประเทศ เก็บตัวที่เมืองหัวหิน

สุวัจน์ เลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าประกวด Miss Grand International 77 ประเทศเก็บตัวที่เมืองหัวหิน ทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เวลา 19.00 น นายสุวัจน์ ลิปตพัลลถ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองไทย โดยระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 11 ตุลาคม คณะสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง 77 ประเทศ ได้มีการไปเก็บตัว และประกวดชุดว่ายน้ำ ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ ประเทศไทย และเมืองหัวหิน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน และ นายณวัฒน์ อิสระไกรศืล ประธาน มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการ บริหาร บริษัท พราว กรุ๊ป และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน
ผู้เข้าร่วมประกวด ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในการตักบาตรริมหาดหัวหิน การเรียนรู้ทำอาหารไทย การประกวดผ้าไทย การทำโยคะ และเล่นกีฬาริมหาด การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและเมืองหัวหิน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีบริษัทพราวกรุ๊ปในฐานะภาคเอกชนร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้ ให้การต้อนรับ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ
ในงานเลี้ยงต้อนรับ ได้มีการ มอบตำแหน่งมิสแกรนด์อินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหิน ให้กับสาวงามจากเวเนซุเอล่า Miss Nariman Batthika และมอบเงินรางวัลและรูปเขียนสีน้ำมันโดยศิลปินชาวหัวหิน