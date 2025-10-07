จนท.คุมเข้ม หลังคนร้ายบึ้มตู้ ATM หน้าม.ฟาฏอนี คาดเอี่ยวกลุ่มปล้นทองสุไหงโก-ลก
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดตู้เอทีเอ็ม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เหตุเกิดเวลา 00.53 น. ของวันนี้ (7 ต.ค.) หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.วฤทธิ์ เจ๊ะโด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโสร่ง ได้รับแจ้งเหตุและประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบทันที
บริเวณจุดเกิดเหตุ พบตู้เอทีเอ็มธนาคารอิสลามได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด เศษชิ้นส่วนโลหะและชิ้นส่วนตู้กระจายทั่วพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดในช่วงเช้า
ต่อมาเวลา 09.00 น. วันเดียวกัน ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อน พร้อมทั้งชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ารวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ ทั้งชิ้นส่วนระเบิด เศษตู้เอทีเอ็ม และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ระเบิดที่ใช้เป็นชนิดแสวงเครื่อง น้ำหนักประมาณ 2 กิโลกรัม ตั้งเวลาไว้ให้ทำงานอัตโนมัติ แต่ไม่พบสะเก็ดระเบิด ซึ่งคาดว่าคนร้ายต้องการใช้เพียงแรงอัดเพื่อเปิดช่องเข้าถึงกล่องเก็บเงิน
สอบสวนพยานในพื้นที่และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ทราบว่า ขณะเกิดเหตุ มีกลุ่มคนร้าย จำนวน 4 คน สวมชุดดำปิดบังใบหน้าและถืออาวุธปืนสงคราม เดินลงมาจากเนินเขาด้านหลังมหาวิทยาลัย
คนร้ายแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน กลุ่มหนึ่งเข้าไปจับ รปภ.ของมหาวิทยาลัย 2 นาย มัดมือไขว้หลังในป้อมยาม และยึดอาวุธปืนลูกซองประจำกายไป 2 กระบอก ขณะที่อีกกลุ่มติดตั้งวัตถุระเบิดที่ตู้เอทีเอ็มและทำหน้าที่คุ้มกันพื้นที่โดยรอบ
หลังจุดระเบิด คนร้ายพยายามใช้เครื่องมืองัดตู้เอทีเอ็มเพื่อเอาเงินสด แต่ไม่เป็นผล เนื่องจากกล่องเก็บเงินภายในไม่ได้รับความเสียหาย จึงหลบหนีไปทางเนินเขาด้านหลังซึ่งเป็นเส้นทางเดิมที่ใช้เข้ามา
เหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่สร้างความตื่นตระหนกให้กับบุคลากรและนักศึกษาในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่า เหตุการณ์นี้เป็นความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบ ที่ต้องการหาเงินไปใช้สนับสนุนการเคลื่อนไหวในพื้นที่ โดยมีลักษณะคล้ายกับ เหตุปล้นร้านทองในห้างบิ๊กซี อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และ เหตุลอบวางระเบิดตู้เอทีเอ็มธนาคารอิสลามฯ สาขาปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นฝีมือกลุ่มเดียวกัน
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะตู้เอทีเอ็ม ร้านสะดวกซื้อ และสถานที่ราชการใน อ.ยะรัง รวมถึงพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีและยะลา พร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้ายจากภาพกล้องวงจรปิดเพื่อเร่งติดตามจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป