บึงกาฬ เตรียมรับนทท.ชมบั้งไฟพญานาค15ค่ำเดือน11 คาดพุ่งมากที่สุดช่วงหกโมงเย็น

บึงกาฬ เตรียมรับนทท.ชมบั้งไฟพญานาค 15 ค่ำ เดือน 11 คาดพุ่งมากที่สุดช่วงเวลา 18.00-20.00 น.
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่วัดอาฮงศิราวาส บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ เช้านี้มีนักท่องเที่ยวเริ่ม ทยอยเดินทางมาทำบุญ เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา 15 ค่ำ เดือน 11 และเข้าไปกราบไหว้พระพุทธคุวานันท์ศาสดา ลักษณะคล้ายกับพระพุทธชินราช มีความเชื่อกันว่าลำน้ำโขงในบริเวณหน้าพระอุโบสถของวัดเป็นจุดที่ลึกที่สุดในแม่น้ำโขง เรียกว่า สะดือแม่น้ำโขง เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมวิวภูเขาควายทิวทัศน์สองฝั่งโขง ไทย-ลาว และที่สำคัญช่วงวันออกพรรษาของทุกๆ ปี ที่วัดอาฮงศิลาวาสแห่งนี้ ยังเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาค ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านมาชมบั้งไฟพญานาคกันเป็นจำนวนมาก
ส่วนที่บริเวณลานพญานาคและบริเวณริมแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลตำบลปากคาด มีผู้ประกอบการสินค้ามาตั้งร้านจัดเตรียมสถานที่จำหน่ายสินค้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอย ซึ่งในช่วงเย็นจะมีนางรำจากตำบลต่างๆ มาทำพิธีรำบวงสรวงบูชาพญานาคด้วย
สำหรับสถานที่จุดชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษาปีนี้ จ.บึงกาฬ มีจุดชมบั้งไฟพญานาค 3 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณลานพญานาค ริมแม่น้ำโขงบ้านท่าสวรรค์ ริมแม่น้ำโขงบ้านท่าสุขสันต์ ริมแม่น้ำโขงบ้านเวินโดน ต.ปากคาด และริมแม่น้ำโขงบ้านต้าย ต.นากั้ง อ.ปากคาด จุดที่ 2 บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาส(สะดุดแม่น้ำโขง) บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จุดที่ 3 บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านท่าสีไค ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง
ซึ่งทั้ง 3 แห่งนี้ ทางวัดและประชาชนในหมู่บ้าน พร้อมส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันดูแลพื้นที่ให้สวยงามและสะอาด มีจุดจอดรถ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว
นายวุฒิชัย ชัยภูวนารถ นายอำเภอปากคาด กล่าวว่า อ.ปากคาด มีสถานที่ดูบั้งไฟพญานาคอยู่ใน 2 ตำบล คือ ต.ปากคาด และต.นากั้ง ซึ่งในแต่ละปีจะมีจำนวนบั้งไฟพุ่งขึ้นให้เห็นแตกต่างกันไป ซึ่งทั้ง 2 จุดจะมีการจัดงานวันออกพรรษา มีพิธีรำบวงสรวงพญานาคและรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคปีนี้คาดว่าน่าจะช่วงเวลา 18.00-20.00 น.จะมีปรากฏการณ์มากที่สุด นอกจากนี้ ในพื้นที่ตำบลอื่นๆ ที่ไม่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง จะมีพิธีบวงสรวงพญานาคเช่นกัน
ส่วนห้องพักในเขตเทศบาลมีราวๆ 200 ห้อง อาจจะยังพอมีห้องว่างสำหรับนักท่องเที่ยวให้จับจองได้ ร้านอาหารร้านเครื่องดื่มจะมีตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชรบ.อปพร.ไว้อำนวยความสะดวก และรักษาความสงบ ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว