โจรบุกเดี่ยว ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ ตร.เร่งล่าตัว
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน ได้รับแจ้งเหตุมีคนร้ายใช้อาวุธมีดชิงทรัพย์ภายในร้านสะดวกซื้อ หน้าตลาดภู่ยอดยิ่ง หมู่ที่ 7 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จึงรีบประสานให้ ร.ต.ท.เดชนคร จันทร์ภูมิ รองสารวัตรสอบสวน สภ.กระทุ่มแบน พร้อมด้วย สายตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลสวนหลวง และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนฯ เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โดยเมื่อไปถึงภายในร้านพบพนักงานประจำร้านจำนวน 3 คน รอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งทางพนักงาน ได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่า ช่วงเกิดเหตุมีลูกค้าเข้ามาในร้านเพียง 1 คน เป็นชาย รูปร่างผอม สูงประมาณ 165 เซนติดเมตร อายุราวๆ 20 ปีเศษ ใส่เสื้อยืดสีดำ นุ่งกางเกงยีนส์สีดำ ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นคนร้าย กระทั่งชายคนดังกล่าวชักอาวุธมีดยาวที่เหน็บมาในเสื้อด้านหลังออกมา แล้วขู่ให้พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ที่ยืนอยู่ด้วยกัน 2 คน ไม่ให้ต่อสู้ขัดขืน ก่อนที่คนร้ายจะกระโดดข้ามไปเอาเงินจำนวน 1,400 บาท ที่อยู่ในเครื่องคิดเงินแล้วรีบวิ่งหลบหนีออกไป โดยพนักงานอีกคนที่อยู่ในร้านเห็นว่าคนร้ายขับรถจักรยานยนต์หลบหนีโดยไม่ทราบทิศทาง หลังเกิดเหตุก็ได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.กระทุ่มแบน ได้มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานไว้ทั้งหมด โดยจะเร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด