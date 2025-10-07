แม่ค้าตั้งตารอคนละครึ่งพลัส มั่นใจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนการแถลงโครงการคนละครึ่งพลัสของรัฐบาลว่า แม่ค้าประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้ออกมาให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือเห็นชอบกับโครงการนี้ ที่รัฐบาลนายกอนุทินนำกลับมาปัดฝุ่นใช้ เพราะเป็นโครงการที่มีเงื่อนไขในการใช้เงินตามโครงการที่ดี มีกลไกที่สร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจชุมชน เพราะยอดเงินที่ได้มาตามโครงการ ไม่ใช่ลักษณะได้ฟรี ที่คนมักจะมองไม่เห็นค่า และไม่รับผิดชอบไร้วินัยในการใช้จ่ายโครงการให้ฟรีอย่างที่เห็นจากโครงการที่ผ่านๆมา เพราะโครงการคนละครึ่งพลัส คนที่จะใช้จ่ายต้องรับผิดชอบยอดด้วยครึ่งหนึ่ง การใช้จ่ายจึงเป็นการใช้จ่ายที่มีประโยชน์มีคุณค่าและมีวินัยทางการเงิน
นางนิตยา พุ่มมูล แม่ค้าชาว จ.ชัยนาท กล่าวว่า เป็นแม่ค้าตลาดสด บอกได้เลยว่าตั้งตารอให้โครงการนี้เริ่มใช้งานเพราะมั่นใจว่าจะเกิดการใช้จ่ายผ่าน โครงการในพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากอย่างคึกคักมากขึ้น ประโยชนน์ก็ตกอยู่กับทุกฝ่ายทั้งประชาชนก็มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายเสริมคุณภาพชีวิตได้ แม่ค้าพ่อค้าก็มีรายได้จากความคึกคักและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ส่วนภาพรวมรัฐบาลก็ได้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกหย่อมหญ้าของประเทศ ซึ่งเป็นผลดีอย่างแน่นอน และอยากให้มีเฟส2 และ3 ต่อไป
ส่วนที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดแม่กิมเฮง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อสอบถามความคิดเห็นพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน พบว่าทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอโครงการคนละครึ่งงพลัส เพราะเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง ต่างจากการแจกเงิน 10,000 ของรัฐบาลที่แล้ว
นายอานนท์ อินทร์แป้นพะเนาว์ อาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง กล่าวว่า รอโครงการนี้อยู่ เพราะแอพกระเป๋าตังค์ก็มีอยู่แล้ว รอเพียงแค่รัฐบาลโอนเงินเข้ามา ก็สามารถใช้ได้ทันที และยังเชื่อว่า โครงการคนละครึ่งนั้นสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง เนื่องจากรูปแบบของโครงการนั้น เหมือนบังคับให้ประชาชนต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า เพื่อรักษาสิทธิ์เงินของรัฐบาลที่โอนสนับสนุนผ่านแอพกระเป๋าตังค์ โดยประชาชนออกอีกครึ่งหนึ่ง ยิ่งสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชน เพราะว่าต้องซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว นอกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ยังสามารถช่วยลดภาระรายจ่ายภายในครัวเรือนให้กับประชาชนได้อีกด้วย ซึ่งต่างจากเงิน 10,000 บาท ที่รัฐบาลชุดที่แล้วได้แจก เพราะส่วนใหญ่คนที่ได้รับเงิน 10,000 บาท จะนำเงินไปใช้หนี้ ซึ่งไม่สามารถช่วยกันการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง มองว่า โครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าโครงการเงิน 10,000 ของรัฐบาลที่แล้วอย่างชัดเจน
นางพิมพ์ พรสุขศรี แม่ค้าขายขนมครกภายในตลาด กล่าวว่า รอโครงการคนละครึ่งพลัส เพราะเท่าที่คุยกับลูกค้าหลายคน ก็มีความต้องการที่จะใช้เงินคนละครึ่ง โดยที่จะลงทะเบียนในฐานะร้านค้าเมื่อทางรัฐบาลสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ ซึ่งมองว่าโครงการคนละครึ่งสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่เศรษฐกิจย่ำแย่จากปัญหาหลายอย่าง ถ้าโครงการดังกล่าวออกมาและสามารถใช้ได้จริง ก็จะสามารถช่วยประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ได้