ชาย 39 ถูกอริยิงดับคาเถียงนา คาดขัดแย้งเพื่อนบ้าน
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี ศูนย์วิทยุ 191 ภ.จว.อุดรธานี ได้รับแจ้งเหตุพบศพชายถูกยิงเสียชีวิต เหตุเกิดที่บริเวณทุ่งนาทางทิศเหนือของ บ.โนนคำเจริญ ม.4 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี รับหลังแจ้ง พ.ต.อ.ศิริชัย กุลวิทิต ผกก.สภ.โนนสะอาด สั่งการให้ ร.ต.อ. พิพัฒน์ วันภักดี รอง สว.(สอบสวน)ฯ สภ.โนนสะอาด พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวน ภ.ภาค 4 ,สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี ,ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ,แพทย์เวรโรงพยาบาลโนนสะอาด และอาสากู้ภัยตำรวจทางหลวง อ.โนนสะอาด รุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ข้างเถียงนา ห่างจากถนนประมาณ 100 เมตร ถัดไปประมาณ 3 เมตร ริมบ่อน้ำหลังเถียงนา พบศพนายธวัชชัย (สงวนนามสกุล) หรือ ทอม อายุ 39 ปี ชาวบ้าน ม.4 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี สภาพสวมเสื้อยืดปุ๋ยแขนยาวสีเขียว สวมกางเกงขาสั้นสีดำ สะพายกระเป๋าคาดอกสีน้ำเงิน นอนหงาย มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนลูกปราย 2 จุด ที่จมูกทะลุท้ายทอย 1 จุด ถูกยิงที่หน้าอกกระสุนฝังใน 1 จุด และที่แผลถูกของมีคมฟันที่กลางศีรษะ 1 แผล มีเคียว 1 ด้าม และมีดพร้า 1 ด้าม ของผู้ตาย ตกอยู่ข้างศพ รอบบริเวณมีร่องรอยการต่อสู้ และพบรถจักนยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีดำ ของผู้ตาย จอดอยู่ริมถนนหน้าทางเข้าเถียงนา
นายทองสา ชาติแพงตา อายุ 53 ปี กำนัน ต.หนองกุงศรี เล่าว่า ประมาณ 09.00 น. วันนี้มีชาวบ้านออกมาตัดหญ้าใกล้กับที่เกิดเหตุ ได้ยินเสียงปืน 2 นัด เมื่อเข้ามาดูก็พบศพ และแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพื้นที่นาดังกล่าว เป็นของนายคงเดช (สงวนนามสกุล) อายุ 67 ปี ชาวบ้าน บ.โนนคำเจริญ ม.4 ต.หนองกุงศรี มาเช่าพื้นที่ของญาติเพื่อพักอาศัย แต่ไม่พบตัวนายคงเดชอยู่ในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้ตายก็มีบ้านและที่นาอยู่ในละแวกเดียวกัน นายทอมมีประวัติเสพยาเสพติดจนมีอาการทางจิตเวช เคยนำตัวส่งไปรักษามาแล้ว 1 ครั้ง แต่ออกมาก็ยังมีพฤติกรรมหวนกลับมาเสพยาอีก
“คาดว่านายทอมคงจะมานายคงเดชที่เถียงนา เนื่องจากนายคงเดชเองก็มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดเช่นกัน แต่อาจจะทะเลาะกันบางเรื่อง จนมีการต่อสู้กัน ทั้งคู่เคยทะเลาะกันมาหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อีกหรือไม่ และยังไม่ทราบชนิดของอาวุธปืน เบื้องต้นได้ให้ญาติพยายามติดต่อนายคงเดชแล้ว แต่ยังติดต่อไม่ได้ ญาติให้ข้อมูลว่าอาจจะหลบหนีไปทางภูเขาเขตรอยต่อ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น” นายทองสา กล่าว
นายพุทธา (สงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี คนพบศพคนแรก เล่าว่า เมื่อเช้านี้ออกมาถางหญ้าตัดหญ้าในที่นาตัวเอง ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ ตอนแรกได้ยินเสียงปืนดัง 2 นัด ตนก็เลยเดินหานายคงเดชเจ้าของที่นา เพราะรู้จักกันคุ้นเคยกัน ตอนแรกคิดว่าเขายิงนก ยิงหนู ตะโกนถาม 2 ครั้งก็ไม่มีเสียงตอบ เลยจะเข้าไปกินน้ำในเถียงนา ก็เห็นร่างนอนหงายจมกองเลือด ตอนนั้นคิดว่านายคงเดชทำปืนลั่นใส่ตัวเอง เมื่อไปชะโงกดูก็เห็นเป็นเป็นทอม ตนก็เลยรีบไปบอกคนในหมู่บ้าน นายทอมตนเองก็ไม่คุ้นเคย เป็นเด็กในหมู่บ้าน ไม่เคยเห็นเขามาที่เถียงนาตรงนี้เลย รู้แค่ว่าเขาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
นางสาวน้ำใน (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ภรรยาผู้ตาย เล่าว่า เมื่อเช้าตนออกไปขายของที่ตลาดตั้งแต่ตี 5 ประมาณ 8 โมงตนโทรหาสามี สามีก็บอกจะออกไปนา ไปตัดหัวมันสำปะหลัง จากนั้นตนก็วางสายไป ต่อมาประมาณ 9 โมง ชาวบ้านก็โทรมาบอกว่าสามีถูกยิงตาย ตนก็ตกใจและรีบมาดูที่เกิดเหตุ สามีเคยเสพยาจริง เคยพาไปบำบัดรักษามาแล้ว 1 ครั้ง เขามีศัตรูอยู่ เขาทะเลาะกับคนข้างบ้านมานานแล้ว คนนั้นชื่อคงเดช แต่ตนก็ไม่ได้ปรักปรำเขา เท่าที่ตนรู้ก็มีแค่นี้
นางสุด (สงวนนามสกุล) อายุ 57 ปี แม่ผู้ตาย เล่าว่า ตอนเช้าตนไปวัด ชาวบ้านก็มาบอกว่าลูกยิงตัวตาย ตนรู้ก็ตกใจจนสั่น ไม่เชื่อว่าลูกจะฆ่าตัวตาย ต้องมีคนยิงลูกชาย ตนไม่ค่อยรู้เรื่องลูกชายมากนัก ไม่ค่อยออกมาที่ไร่ที่นากับลูกชายเลย ไม่รู้ว่าเขาไปทะเลาะกับใครบ้าง ถามตอนไหนก็บอกจะออกมาถางหญ้าที่นาตัวเอง วันนี้ก็มาพบศพอยู่ที่นา ซึ่งไม่ใช่ที่นาตัวเอง แต่หลานชายที่อยู่ด้วยกันก็บอกว่า เมื่อเช้ามีคนมาตะโกนใส่หน้าบ้าน ร้องตะโกนเหมือนขู่อาฆาตไว้
ซึ่ง ด.ช.เป๊ก (นามสมมติ) ให้ข้อมูลว่า คนที่พูดคือนายคงเดชขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้าน ขณะที่กำลังเดินเล่นอยู่ เขาบอกว่า “ว่าจะเอาให้มึงสมองไหลเลย”
เบื้องต้นตำรวจได้เก็บพยานหลักฐานและภาพถ่ายในที่เกิดเหตุไว้ทั้งหมด ซึ่งจะได้ติดตามตัวนายคงเดชมาให้แกคำอีกครั้ง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่ และจะทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน เพื่อสืบสวนหาหลักฐานในทางคดี ส่วนศพได้มอบให้อาสากู้ภัยฯ นำไปเก็บรักษาไว้ที่ รพ.โนนสะอาด เพื่อทำการผ่าหัวกระสุน ชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป