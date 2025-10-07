ลูกสาวร่ำไห้ร้องปวีณา แม่ทำงานร้านนวดญี่ปุ่น เสียชีวิตมีเงื่อนงำ วอนหาสาเหตุ-นำร่างกลับไทย
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นางปวีณา หงสกล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ลงพื้นที่คอนโดฯ แห่งหนึ่งย่านบางซื่อ กรุงเทพฯ หลังได้รับการร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากนักศึกษาสาว คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง ที่พึ่งทราบข่าวสูญเสียแม่ซึ่งไปทำงานนวดแผนไทยที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งคาดว่าถูกฆาตกรรมภายในร้านนวดแผนไทย อย่างมีเงื่อนงำ
น.ส.มิ้น อายุ 20 ปี นักศึกษาสาว คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2 ร่ำไห้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า แม่ไปทำงานนวดแผนไทยนวดสปาที่เมืองอิบารากิ จังหวัด ยูกิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหาเงินส่งมาให้ตนเองเรียน ปกติจะคุยกับแม่ทุกวันผ่านแชตและ line แต่แม่หายไปตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา ติดต่อไม่ได้เลยซึ่งผิดสังเกตมาก หนูจึงได้สอบถามไปที่เจ้าของร้าน ก็บอกว่าไม่รู้เรื่องและไม่ยอมให้ข้อมูลอะไร หนูจึงได้โพสต์ตามหาแม่และมีคนมาให้ข้อมูลว่าแม่เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 5 ต.ค.68 ภายในร้านสภาพเปลือยกาย ซึ่งหนูก็สงสัยว่าทำไมทางเจ้าของร้านถึงปิดบังและไม่ให้ข้อมูล จึงขอให้มูลนิธิปวีณาช่วยเหลือหาสาเหตุการเสียชีวิตของแม่และติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีและนำศพแม่กลับมาประเทศไทยให้หนูด้วย
หลังจากนี้หนูไม่รู้จะอยู่อย่างไรและจะเรียนจบได้หรือไม่เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนเมื่อไม่มีแม่แล้วหนูก็ห่วงว่าจะไม่มีอนาคตแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่
ด้าน นางปวีณา กล่าวว่า หลังรับเรื่องจากน้องมิ้น ได้ประสาน ตำรวจสากลไทย และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประสานตำรวจประเทศญี่ปุ่น และสถานทูตไทยในญี่ปุ่น ตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตของ น.ส.นงนภัทร์ และดำเนินการขั้นตอนการส่งศพผู้เสียชีวิตกลับมาที่ไทยโดยเร็ว