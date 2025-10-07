รวบหนุ่มติดยา ยิงเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯดับหน้าบ้าน อ้างไม่พอใจขอคิวบำบัดยาเสพติดไม่ได้
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 7 ตุลาคม พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผบก.ภ.จว.สงขลา พ.ต.อ.พิชัย กิระวานิช รอง ผบก.ภ.จ.สงขลา พ.ต.อ.ดุสิต พรหมสิน ผกก.สส.ภ.จ.สงขลา พ.ต.อ.จำลอง สุวลักษณ์ ผกก.สภ.เมืองสงขลา พ.ต.ท.เอกภพ มุสิกปักษ์ รอง ผกก.สส.ภ.จ.สงขลา พ.ต.ท.มนตรี เรืองพุทธ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสงขลา สั่งการให้ พ.ต.ท.เจริญ สุภาพบุรุษ สว.กก.สส.ภ.จ.สงขลา พ.ต.ท.สมพงศ์ หนูเงิน สว.สส.สภ.เมืองสงขลา พร้อมชุดสืบสวน กก.สส.ภ.จว.สงขลา และ ชุดสืบสวน สภ.เมืองสงขลา ได้เข้าปิดล้อมตรวจค้นบริเวณป่าโดยรอบ ที่บ้านหลังหนึ่ง ในหมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงินดำ ทะเบียน คลร 710 สงขลา ที่ นายกลม ใช้ในการก่อเหตุถูกจอดทิ้งไว้ข้างบ้านของเพื่อนนายกลม เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังออกไปค้นหาบริเวณป่าโดยรอบและพบ นายกมล (สงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี ผู้ก่อเหตุ กำลังหลบซ่อนตัวอยู่ภายในป่าซึ่งห่างจากจุดที่ทิ้งรถจักรยานยนต์ประมาณ 200 เมตร
ตำรวจนำตัวออกมาและพบว่านายกมลมีการเปลี่ยนเสื้อจากเสื้อยืดสีแดงขาวที่ใส่ในการก่อเหตุเปลี่ยนมาใส่เสื้อยืดสีดำแทน จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวไปหาอาวุธปืนและเสื้อยืดสีแดงขาวที่ใส่และใช้ในการก่อเหตุ
ต่อมานายกมลรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงส่วนอาวุธปืนนำไปซ่อนอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุ เบื้องต้นเป็นปืนไทยประดิษฐ์ หรือ ปืนหักคอไอ้เท่ง
จากการสอบถาม นายกมล ผู้ก่อเหตุ ได้เล่าว่า สาเหตุที่ลงมือยิงนายกฤษณ์ ตนเองไม่พอใจที่นายกฤษณ์ไม่ยอมใส่ชื่อลงไปในกลุ่มบำบัดและมีการแอบนำชื่อเพื่อนคนอื่นใส่ลงไปแทน จึงทำให้ตนเองไม่พอใจและได้โทรศัพท์ไปต่อว่าจนเกิดการทะเลาะมีปากเสียงกันขึ้นทางโทรศัพท์
เมื่อช่วงสาย ตนค้างคาใจจึงได้ขับรถไปหาและพูดคุยกับนายกฤษณ์จนทะเลาะกันอีกรอบ จากนั้นตนได้ชักอาวุธปืนขึ้นมาจ่อยิง 1 นัด ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้านเพื่อนบนเขาและนำอาวุธปืนไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ก่อนวิ่งเข้าไปที่บ้านเพื่อนและถอดเสื้อที่ตนเองใส่ไปทิ้งและก็ เอาเสื้อยืดสีดำของเพื่อนมาใส่แทนก่อนจะวิ่งหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่า เรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้
ตำรวจได้มีการสอบปากคำเบื้องต้นจึงได้มีการควบคุมตัวไปตรวจคราบเขม่าดินปืนและชี้. ที่นำรถจักรยานยนต์และอาวุธปืนนำมาจอดทิ้งไว้โดยมีกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสงขลาและพนักงานสอบสวนอยู่ที่จุดทิ้งรถจักรยานยนต์
ตำรวจชุดสวน สภ.เมืองสงขลา ได้ควบคุมตัวนายกมลไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองสงขลา ก่อนแจ้งข้อกล่าวหา 3 ข้อหา ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ และข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
