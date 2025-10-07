อนุทิน ถึงนครพนม เตรียมเปิดงานไหลเรือไฟโลก อสม.แห่ต้อนรับตะโกน ‘รักท่านนายกฯ’

อนุทิน ถึงนครพนม เตรียมเปิดงานไหลเรือไฟโลก ขณะ อสม.-ประชาชน แห่ต้อนรับสนามบินตะโกน “รักนายกฯ”
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนครพนม ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม เพื่อลงพื้นที่ตรวจราชการ
โดยมี น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยานายกรัฐมนตรี นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ
ต่อมาเวลา 16.50 น. นายกฯ เดินทางถึงท่าอากาศยานนครพนม โดยมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนมาต้อนรับ พร้อมชูป้ายข้อความ เช่น รักท่านนายกฯ , ยินดีต้อนรับท่านนายก , อสม.บ้านกุรุคุ รักท่านอนุทิน สู้ๆ เป็นต้น พร้อมตะโกน “เรารักท่านนายกฯ”
จากนั้น นายกฯ จะลงพื้นที่จุดแรกที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม (สันตยานันท์) ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม พบปะส่วนราชการ และประชาชน พร้อมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และช่วงค่ำจะเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลก จ.นครพนม ประจำปี 2568 และงานยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลก