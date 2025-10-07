ผช.ผบ.ตร.กำชับเร่งล่าโจรปล้นทอง พบเบาะแสลายนิ้วมือคนร้าย โยงก่อเหตุตากใบ4คดี
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา ผช.ผบ.ตร. ได้เดินทางมายังห้างดัง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายพร้อมอาวุธปืนครบมือ บุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้าง เพื่อเข้าพบ น.ส.อรุณ สุทธิสถิต ผู้จัดการภาคร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ในขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส มาทำการตรวจสอบทองรูปพรรณที่หายไป พร้อมทำการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยมี พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.อ.เจษฎาวิทย์ อินทร์ประพันธ์ ผกก.สภ..สุไหงโก-ลก คอยให้การต้อนรับ
ซึ่งหลังจากที่ พล.ต.ท.ธนพล ผช.ผบ.ตร. ได้พูดคุยสอบถามเพื่อให้กำลังใจกับ น.ส.อรุณ ผู้จัดการภาคร้านทองเยาวราชกรุงเทพ และพนักงาน แล้วเสร็จ ได้กำชับ พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ให้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้าย เนื่องจากมีพยานหลักฐานบางส่วนเกี่ยวโยงถึงผู้ก่อเหตุที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงหลายคดี
นอกจากนี้ยังได้กำชับผ่านไปยัง ผกก.สภ.ต่างๆในพื้นที่ ให้ประสานกับเจ้าของผู้ประกอบการจำหน่ายทองรูปพรรณต่างๆในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ เพื่อหาวิธีป้องกันเพื่อสกัดกั้นเหตุซ้ำรอย ด้วยการหาอุปกรณ์ในการช่วยป้องกันการโจรกรรมทองที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะร้านที่ตั้งอยู่ชานเมืองหรือไกลชุมชน
เมื่อแล้วเสร็จ พล.ต.ท.ธนพล ผชผบ.ตร. ได้เดินทางไปยังพื้นที่ อ.สุไหงปาดี เพื่อเข้าเยี่ยมและพูดคุยกับ นายลุคมัน และนายการี ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์กระบะ 2 คัน ที่คนร้ายได้บุกปล้นไปก่อเหตุปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ที่ตั้งอยู่ภายในห้าง พร้อมทั้งเดินทางไปดูสถานที่เกิดเหตุสวนปาล์ม ที่คนร้ายได้นำรถไปจอดทิ้งไว้ ในพื้นที่บ้านตอออ ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ก่อนที่จะเดินทางกลับ
และล่าสุดการตรวจสอบประจักษ์พยานหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุบุกปล้นร้านทองเยาวราช ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างดัง สาขาสุไหงโก-ลก นั้น พบว่า ผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ อี.เอ็น.เอ.หรือคราบลายนิ้วแฝงของ 1 ใน 10 คนร้ายที่บุกปล้นร้านทองที่ตรวจสอบพบบนตู้โชว์สร้อยคอทองรูปพรรณ ไปตรงกับสมาชิกของผู้ก่อเหตุรุนแรงมีภูมิลำเนาพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ที่ร่วมก่อเหตุคดีความมั่นคงในพื้นที่ อ.ตากใบ 4 คดี ที่เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดียังขอปกปิดรายชื่อและที่อยู่ เกรงคนร้ายจะไหวตัวหลบหนี
ซึ่งขณะนี้หน่วยความมั่นคงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดนอกเครื่องแบบ ติดตามพฤติกรรม ที่บ้านพักรวมไปถึงบ้านต้องสงสัยที่เป็นบ้านของสมาชิกแนวร่วม ที่คาดว่าในเร็ววันนี้จะสามารถติดตามตัวมาสอบสวนขยายผลถึงเครือข่ายบุคคลที่ร่วมก่อเหตุได้
นอกจากนี้แล้วกำลังใจจากทุกภาคส่วนยังคงมีต่อเนื่อง โดยนางศิริพร เลาหะกุล ปธ.หอการค้า จ.นราธิวาส พร้อมคณะกรรมการหอการค้า ประจำ จ.นราธิวาส ได้นำกระเช้ามาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ น.ส.อรุณ สุทธิสถิต ผู้จัดการภาคร้านทองเยาวราชกรุงเทพ และพนักงานร้านทอง ซึ่งทุกคนยังคงมีขวัญกำลังใจดี โดยทางร้านจะเปิดกิจกรรมในเร็ววันนี้ หากซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายแล้วเสร็จ