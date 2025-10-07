ตร.ท่องเที่ยว ลพบุรี ช่วยเหลืออุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน ดำเนินการตามนโยบายผบช.ทท.
วันที่ 7 ต.ค. เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.กาญจน์ปณิธ จันทรพงศ์ธร รอง สว.(ป.) ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1 ปฏิบัติหน้าที่ ร้อยเวรฯได้นำสายตรวจออกตรวจตราป้องกันเหตุในแหล่งท่องเที่ยวภายใน อ.เมือ งจ.ลพบุรี ตามปกติ
โดยเป็นการดำเนินการภายใต้ข้อสั่งการของ พล.ต.ต.ดนุ กล่ำสุ่ม ผบก.ทท.1 ที่กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เคร่งครัดปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร. และ ผบช.ทท.1 ให้การปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี ดำเนินการอย่างเคร่งครัดปฏิบัติหน้าที่และให้ช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
โดยสายตรวจที่ผ่านมาที่บริเวณศาลพระกาฬได้พบเห็นรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ จึงได้เข้าทำการช่วยเหลือและหยุดอำนวยการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนประสานกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและได้ช่วยแจ้งเหตุให้ทางพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลพบุรี ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป