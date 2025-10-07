สุวัจน์ ชวนชาวโคราชร่วมยินดี-เป็นเจ้าภาพ เปิดเมืองต้อนรับบัณฑิต ม.ราชภัฏภาคอีสานตอนล่าง 6 แห่ง

สุวัจน์ เชิญชวนชาวโคราชร่วมยินดีและเป็นเจ้าภาพ เปิดเมืองต้อนรับบัณฑิต ม.ราชภัฏภาคอีสานตอนล่าง 6 แห่ง สู่เมืองย่าโม
วันที่ 7 ตุลาคม เวลา 10.30 น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานงานแถลงข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมสระบัว ชั้น 1 หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยมี รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่ารสชการจังหวัดนครราชสีมา นายไพจิตร มานะศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานราชการ และเอกชน ร่วมแถลงข่าว
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ กล่าวว่าในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และชัยภูมิ
โดยในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้แทนพระองค์ในการประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–11 ตุลาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นายสุวัจน์ กล่าวว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยและจังหวัดได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสถานที่จอดรถ การจราจร การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการจัดการด้านที่พักและอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน
“ปีนี้คาดว่าจะมีบัณฑิตและผู้ปกครองเดินทางมาร่วมพิธีกว่า 35,000–40,000 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านการจราจร ที่พัก และอาหาร ซึ่งทางจังหวัดและมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันวางแผนอย่างใกล้ชิด” นายสุวัจน์ กล่าวและย้ำว่า
การเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ นอกจากเป็นเกียรติของชาวนครราชสีมาแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ โดยปีที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมาเคยเป็นเจ้าภาพจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 21–24 สิงหาคม 2567 มีผู้ร่วมงานกว่า 70,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 180 ล้านบาท
“ปีนี้ถึงแม้จะจัดเพียง 2 วัน แต่ก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการในเมืองโคราช ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และศูนย์การค้าต่าง ๆ” นายสุวัจน์กล่าว
“ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวโคราชทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับบัณฑิตและครอบครัวที่มาเยือน เหมือนกับมีแขกมาเยือนบ้านเรา ให้ทุกคนได้เห็นถึงไมตรีของชาวโคราชที่มีต่อผู้มาเยือน” นายสุวัจน์
กล่าวทิ้งท้าย
นอกจากนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ยังได้ร่วมพิธีซ่อมรับปริญญาบัตร และเป็นประธานสวมชุดครุยและมอบช่อดอกไม้ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัญฑิตด้วย
