มือปืน บุกยิงเสี่ยเจ้าร้านอาหารกลางเมืองนครปฐม ตร.เร่งหาสาเหตุ พยานเล่านาทีระทึก
เมื่อเวลา 17. 55 น. วันที่ 7 ตุลาคม พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครปฐม รับแจ้งมีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าของร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่ง ใน ถนนราชมรรคา ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ แล้วพร้อมด้วย พ.ต.อ.อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองนครปฐม รุดมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบกู้ชีพกำลังทำ cpr คนเจ็บ ที่ถูกอาวุปืนยิงเจ้าที่ ศีรษะ และลำตัว ทราบชื่อต่อมาว่านายระวี หรือเสี่ยเปี๊ยก อายุ 75 ปี อยู่หน้าร้านของตน แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลนครปฐม ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน ขนาด 11มม.ตกอยู่ 3ปลอก
ต่อมา พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก. ภ.จว.นครปฐม พตอ.อิทธิพล พรเทวะบัญชา รองผบก.นครปฐม พร้อมพิสูจน์หลักฐาน7 มาที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่า มือปืนขี่รถจักรยานยนต์ มาจอดรออยู่หน้าร้าน แล้วตัวมือปืนหลบนั่งซุ่มอยู่หน้าร้านกาแฟข้างร้าน
กระทั่งนายระวี หรือเสี่ยเปี๊ยก ขับรถยนต์เก๋ง ฮอนด้าสีขาว ซึ่งเป็นรถส่วนตัวมาจอดหน้าร้าน แล้วกำลังเดินเข้าร้าน คนร้ายเดินจากรถจักรยานยนต์อ้อมมาด้านหลังประชิดตัวแล้วใช้อาวุธปืนพกสั้นจ่อยิง 3 นัดซ้อน แล้ววิ่งมาขึ้นรถจักรยานที่จอดติดเครื่องอยู่ใกล้กัน ขี่ไปทางถนนราชมรรคาเข้าเมือง
รายงานข่าวว่า จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของเสี่ยเปี๊ยก หมายเลขล่าสุดเป็นสุภาพสตรี และหรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนเมืองนครปฐม สืบสวนภูธรจังหวัดนครปฐม ไปที่บ้านสุภาพสตรีดังกล่าวแล้ว คาดว่าชนวนเหตุจากเรื่องส่วนตัว
พยานสำคัญ กล่าวว่า มือปืนมานั่งอยู่หน้าร้านนานมากกระทั่ง 17.00 น. ร้านจะปิดจึงเดินมาถาม บุคคลดังกล่าวบอกว่าผมขอนั่งหน่อยมาดักรอเมียผม เขาแอบมาเที่ยวกับเพื่อน ขอโทษนะครับขอนั่งแป๊บเดียว ซึ่งพยานระบุเป็นชายไทย กลางคน สำเนียงทั่วไป