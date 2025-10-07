สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เตือนปชช. งดออกจากบ้านทุกกรณี พบวัตถุต้องสงสัยรีบแจ้ง 191
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา โพสต์ข้อความแจ้งเตือนประชาชน ดังนี้
7ต.ค.68 (21.40น.)
แจ้งทุกๆ ท่าน ในเขตเทศบาลนครยะลา ให้รีบกลับบ้านและงดออกจากบ้านทุกกรณี ขณะนี้มีเหตุก่อกวน ในพื้นที่ครับ
พร้อมกับระบุข้อความเพิ่มเติมว่า ทุกๆท่าน ใจเย็นๆ นะครับ
เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ คาดการณ์ว่าเป็นระเบิดขนาดเล็ก และ ระเบิดปิงปอง เพื่อก่อกวน ขณะนี้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และเคลียร์พื้นที่ ครับ
ก่อนที่จะโพสต์ข้อความระบุว่า ช่วยกันสังเกตบริเวณรอบบ้าน หากพบวัตถุต้องสงสัย ให้รีบแจ้ง 191 ทันทีครับ 🙏🙏