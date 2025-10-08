หนุ่มเมา โวยวายกลางรพ. หน้าห้องฉุกเฉิน รปภ.-ตร.รุดเคลียร์ หิ้วไปโรงพักดำเนินคดี

เมาอาละวาดในโรงพยาบาล รปภ.และตำรวจล็อกตัวกันวุ่น
เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเพจ กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่ เปิดเผยเรื่องราว พร้อมคลิปที่เผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ รปภ.และเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 5 นาย กำลังควบคุมตัวชายรายหนึ่งที่มีอาการมึน อาละวาดอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลกำแพงเพชร
เหตุดังกล่าวเกิดความชุลมุนนานกว่า 20 นาที โดยมีการโต้เถียงกันไปมา ก่อนเจ้าหน้าที่จะล็อกตัวชายดังกล่าวไปโรงพักเพื่อสงบสติอารมณ์ และดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพจระบุว่า เมาป่วนโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ล็อกตัวกันวุ่น #มีคลิป เมื่อวันที่ 6 ต.ค.68 เวลา 22.30 น. เหตุเกิดที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ญาติเข้ามาโวยวายเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลกำแพงเพชรขณะที่มีอาการมึนเมาสุราและเกิดอาการวิวาทกับ รปภ. ได้เอะอะโวยวายกับ รปภ. ทำให้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมและระงับเหตุ ในระหว่างที่ระงับเหตุญาติซึ่งได้เมาสุราไม่ยอมออกมาคุยข้างนอก และทำการขัดขืนต่อสู้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้กำลังควบคุมไปที่โรงพักต่อไป #กำแพงเพชร
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ รปภ.ให้ข้อมูลว่า ชายคนดังกล่าวมีอาการมึนเมาสุรา นำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายตนเองพร้อมกับต่อว่าโวยวาย ซึ่งตนได้บอกไปว่าในโรงพยาบาลห้ามถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ และขอให้นำรถไปจอดไว้ที่จุดสำหรับจอดรถ ชายคนดังกล่าวก็ยังไม่หยุด พร้อมกับยกมือถือขึ้นมาถ่าย และบอกว่ามึงดังแน่ กระทั่งเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุ