โอละพ่อ…หนุ่มบุรีรัมย์ กลัวถูกขโมย ‘ของลับ ไซซ์ 69’ ใช้ห่วงเหล็กรัด ถอดไม่ได้ วุ่นกู้ภัยโร่ช่วย

หวิดสิ้นของรัก! อุทาหรณ์ หนุ่มกลัวถูกขโมย ‘ของลับ ไซซ์ 69’ นำห่วงเหล็กมารัด บวมถอดไม่ได้
เป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาเหล่าท่านชายส่งกำลังใจช่วยไปตามๆ กัน หลังมีการเผยแพร่อุทาหรณ์ เหตุหนุ่มวัย 28 ปี ในอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ นำห่วงเหล็กจากคันเบ็ดมาดัดแปลงรัดอวัยวะเพศของตนเอง อ้างกลัวถูกขโมย “ของลับไซส์ 69” จนเกิดอาการบวมเปล่ง ต้องหามส่งโรงพยาบาล ก่อนหน่วยกู้ภัยนำเครื่องเจียรตัดห่วงออกได้สำเร็จ ท่ามกลางความตะลึงของแพทย์และเจ้าหน้าที่
โดย โหนกระแส รายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งขอสนับสนุนเครื่องมือตัดเหล็กจากหน่วยกู้ภัย หลังชายคนหนึ่งนำห่วงเหล็กมาล็อกอวัยวะเพศจนบวมและไม่สามารถถอดออกได้ เนื่องจากแพทย์ไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการตัด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบเข้าช่วยเหลือ พร้อมใช้เครื่องเจียร หรือ “ลูกหมู” ค่อย ๆ ตัดห่วงเหล็กออกทีละนิด เพื่อไม่ให้โดนเนื้ออวัยวะเพศ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงสามารถนำห่วงออกได้ทั้งสองชั้น พบเป็นห่วงพลาสติกและห่วงสแตนเลสที่คาดว่าถอดมาจากคันเบ็ดขนาดใหญ่ ส่วนปลายอวัยวะเพศมีอาการบวมโตเกือบเท่ากำปั้น
ระหว่างช่วยเหลือ ชายคนดังกล่าวพูดตลอดเวลาว่าที่ทำไปเพราะ “กลัวมีคนมาแอบขโมยของลับไซส์ 69”
ภายหลังตัดห่วงออกได้ ผู้บาดเจ็บถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ เนื่องจากอาการยังไม่ดีขึ้น เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าชายคนดังกล่าวมีภาวะทางจิตเวชหรือไม่ ต้องรอให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินอีกครั้ง