รวบ อินเดียกร่าง อยู่ระหว่างประกันตัว ไม่สลด ลอบขาย ‘ยางกัญชา’ อ้างมีแบ๊กใหญ่อยู่กทม.

พะงันแตก ตำรวจท่องเที่ยว ฝ่ายปกครอง บุกกวาดล้าง 4 คดีใหญ่ รวบแก๊งอินเดียสุดกร่างขาย “แฮชชิช” (ยางกัญชา) เจ้าของร้านกัญชาดัง – นักท่องเที่ยวอิสราเอล ใช้แบงก์ปลอม
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.3) ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว(ผบช.ทท)สั่งการให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 ระดมกำลังกวาดล้างครั้งใหญ่ ล็อกตัวผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 4 ราย พัวพันคดีลักลอบค้าสารเสพติด แรงงานผิดกฎหมาย และการใช้ธนบัตรปลอม ถือเป็นการตอกย้ำนโยบายกวาดล้างอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
โดยประสาน นายอำเภอเกาะพะงัน เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน นายไพสิฐ ทองเจิม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้สั่งการให้ชุดจับกุม นำโดย มว.ต.ธนพนธ์ แซ่ตั้ง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ตรวจคนเข้าเมืองพะงัน สืบสวน สภ,เกาะพะงัน เข้าตรวจสอบ
รายงานว่าเมื่อเวลา 18.20 น. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณบ้านศรีธนู หลังได้รับแจ้งว่ามี นายอัชวิน ชาวอินเดีย วัย 29 ปี กำลัง รับจ้างติดป้ายโฆษณาปาร์ตี้ โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งถือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างประกันตัวเพื่อสู้คดีตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และถูกจำกัดพื้นที่พักอาศัย ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของนายอัชวินฯ ที่ยินยอมให้ตรวจค้น และท้าทายเจ้าหน้าที่ มีแบ๊กใหญ่ อยู่กรุงเทพ
พบหลักฐานการสนทนาซื้อขาย “ยางกัญชา” หรือ “แฮชชิช” ผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมยึดของกลาง ยางกัญชา 4 ถุง ผู้ต้องหารับสารภาพว่ามีการซื้อขายจริง จึงถูกแจ้งข้อหา “ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต” และ “ครอบครองสมุนไพรควบคุมเกินปริมาณที่กำหนด”
รายงานจากตำรวจท่องเที่ยวเปิดโปงเครือข่าย: ตามรอยไปยังร้านกัญชาชื่อดัง 2 แห่ง จากการซักทอดของนายอัชวินฯ ตำรวจได้ขยายผลไปยังแหล่งที่มาของยางกัญชาทันที คือ ร้านค้ากัญชาชื่อดัง 2 แห่ง ใจกลางเกาะพะงัน จับกุม นางสาวจามจุรี (สงวนนามสกุล) เจ้าของร้าน พร้อมยึด ยางกัญชา หลากหลายชนิด น้ำหนัก 118 กรัม และ กัญชาไฟฟ้า 31 กล่อง ผู้ต้องหารับสารภาพว่า “สั่งมาขายนักท่องเที่ยว” แจ้งข้อหาครอบครองเกินกำหนดและช่วยซ่อนเร้นของหนีภาษีศุลกากร
อีกร้าน จับกุม นายเจษฎา (สงวนนามสกุล) ผู้จัดการร้าน พร้อมของกลาง ยางกัญชาบรรจุถุงทอง น้ำหนัก 257 กรัม ผู้ต้องหารับสารภาพว่าสั่งมาขายให้นักท่องเที่ยว รวมของกลางที่ตรวจยึดได้จากสองร้านคิดเป็นปริมาณที่สูงมาก บ่งชี้ว่ามีการลักลอบจำหน่ายสารควบคุมให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากร้านรับแลกเงินว่า นางอายเลท (สงวนนามสกุล) ได้ใช้ดอลลาร์สหรัฐปลอม มาแลกเป็นเงินไทยได้ 3,140 บาท แล้วรีบหลบหนีไป ตำรวจท่องเที่ยวใช้ข้อมูลจากระบบ BIOMETRICS ติดตามไปยังที่พัก และรวบตัวผู้ต้องหาไว้ได้ นางอายเลท ยอมรับสารภาพ ว่าได้ธนบัตรปลอมมาจากสหรัฐอเมริกา (นิวยอร์ก) และ ทราบดีว่าปลอม แต่ตั้งใจนำมาแลกที่ประเทศไทยเพื่อใช้จ่าย เนื่องจากมีค่าเงินที่ต่างกัน
เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยผู้ต้องหาทุกคนให้การ รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา