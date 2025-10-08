บั้งไฟพญานาคปีนี้ผุดน้อยกว่าปี 67 นักท่องเที่ยวฮวบ จากแสนกว่า เหลือแค่ 3.1 หมื่นคน

บั้งไฟพญานาคปีนี้ผุดน้อยกว่าปี 67 นักท่องเที่ยววูบจากแสนกว่า เหลือแค่ 3.1 หมื่นคน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ผู้วื่อข่าวรายงานว่า ในคืนวันออกพรรษา 7 ต.ค.ปีนี้ ซึ่งเป็นวันที่มีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จากข้อมูลอย่างเป็นทางการที่อำเภอต่าง ๆ รายงานมายังป้องกันจังหวัดหนองคายพบว่ามีลูกไฟของ “บั้งไฟพญานาค” เกิดขึ้นใน 2 อำเภอ รวม 287 ลูก แยกเป็น อำเภอรัตนวาปี จำนวน 237 ลูก และอำเภอโพนพิสัย จำนวน 50 ลูก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาชม “บั้งไฟพญานาค” ทั้ง 2 อำเภอรวมกัน ประมาณ 31,500 คน
ส่วนปี 2567 ที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยว มาชมบั้งไฟพญานาค ประมาณ 141,381 คน ซึ่งปีนี้ถือว่ามี “บั้งไฟพญานาค” เกิดขึ้นน้อยกว่าปี 2567 ที่ผ่านมาจำนวน 84 ลูก ซึ่งปี 2567 ที่ผ่านมาที่มีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นเกิดขึ้น 371 ลูก แยกเป็น อำเภอรัตนวาปี จำนวน 299 ลูก และอำเภอโพนพิสัย จำนวน 72 ลูก
ส่วนในปี 2568 นี้จุดที่มี “บั้งไฟพญานาค” เกิดขึ้นมากที่สุดคือ ที่บ้านหนองแก้ว-หนองแก้วเหนือ ต. โพนแพง อ.รัตนวาปี จำนวน 40 ลูก รองลงมาคือที่บ้านดงมดแดง-หนองคอน ต.โพนแพง จำนวน 25 ลูก ลำดับที่ 3 มี 2 จุดคือที่บ้านต้อนใหญ่ และบ้านต้อนน้อย ต.บ้านต้อน มีจำนวน 23 ลูกเท่ากัน ส่วนจุดที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวไปดูบั้งไฟพญานาคมากที่สุดคือ จุดบ้านตาลชุม ต.รัตนวาปี มีจำนวนประมาณ 5,000 คน รองลงมาคือจุดบ้านท่าม่วง-สถานีเรือรัตนวาปี ต.รัตนวาปี มีจำนวนประมาณ 4,500 คน