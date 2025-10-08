คืบป่วนยะลา เผยบึ้ม 3 จุด เป็นระเบิดตั้งเวลา น้ำหนัก 1 กก. จนท.คาดสร้างสถานการณ์

คืบป่วนยะลา เผยบึ้มใจกลางเมือง 3 จุด ต้อนรับงานชักพระ เป็นระเบิดตั้งเวลา น้ำหนัก 1 กก. จนท.คาดสร้างสถานการณ์
จากกรณีเมื่อเวลา 21.10 น.วันที่ 7 ตุลาคม ศูนย์วิทยุ สภ.เมืองยะลา ได้รับแจ้งเหตุมีเสียงดังคล้ายระเบิด มีเสียงดังสนั่นหวั่นไหว จำนวน 1 ครั้ง บริเวณด้านหน้าศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถ.สุขยางค์ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และชุดกู้ชีพ-กู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะลา ชุดกู้ชีพ-กู้ภัยแม่ทับทิมยะลา ทำการปิดกั้นก่อนเข้าตรวจสอบพื้นที่
ต่อมาเกิดเสียงระเบิดขึ้นมาอีกถึง 2 ครั้ง ห่างกัน ประมาณ 15 นาที ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ถอยออกจากพื้นที่ พร้อมนำรถหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย เปิดไฟสปอตไลน์เพิ่มแสงสว่าง จากการตรวจสอบเบื้องต้นขณะที่ประชาชนกำลังขับรถสัญจรไปมาได้เกิดระเบิดขึ้นจากบริเวณรั้วด้านในของศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา มีเปลวไฟกระเด็นออกมา ซึ่งประชาชนที่ขับรถผ่านได้หักหลบ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่ทางเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่ 10 ยะลา เข้าทำการตรวจสอบอย่างละเอียด
อ่าน : ยะลาป่วนกลางดึก! ระเบิดหน้าศูนย์เยาวชน จนท.สั่งปิดถนนทันที
คืบหน้าล่าสุด วันที่ 8 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ภายในเขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีชักพระ เทศบาลนครยะลา ในเทศกาลวันออกพรรษา ระหว่าง 8-10 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะมีเรือพระในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาร่วมกิจกรรม พบว่ามีเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลนครยะลา ดูแลคัดกรองชาวบ้านที่จะเข้าภายในงาน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ อส.ดูแลความปลอดภัยภายในและภายนอกอย่างเข้มงวด และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสายตรวจ รถยนต์ และ ชุดรถจักรยานยนต์คอยตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมงาน
จากการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พบว่าคนร้ายประกอบระเบิดบรรจุภายในกล่องเหล็กขนาดเล็ก น้ำหนักประมาณไม่เกิน 1 กิโลกรัมแบบตั้งเวลา คล้ายกัน จำนวน 3 จุด ลูกที่ 1 กำแพงริมประตูทางเข้าลานไทเก็ก ลูกที่ 2 ประตูทางเข้าใกล้กับประปาเทศบาลนครยะลา ฝั่งถนนสิโรรส ลูกที่ 3 อยู่ในถังขยะ เหตุการณ์ดังกล่าวพล.ต.ต.กองอรรถ สุวรรณขำ ผบก.ภ.จว.ยะลา ได้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวนเร่งแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพพฤติกรรมของคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายก่อเหตุในครั้งนี้เป็นการก่อกวน เพื่อหวังสร้างความปั่นป่วนและสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
