เครื่องบินทหารล้อไม่กาง ระหว่างลงจอด ค้างบนรันเวย์สนามบินภูเก็ต ประกาศปิดทางวิ่งชั่วคราว

เครื่องบินทหารล้อไม่กาง ระหว่างลงจอด ค้างบนรันเวย์สนามบินภูเก็ต แจ้งปิดทางวิ่งชั่วคราว เร่งเคลื่อนย้ายออก
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center เปิดเผยว่า สนามบินภูเก็ตประกาศปิดรันเวย์ชั่วคราว เหตุเครื่องบินกองทัพเรือประสบเหตุล้อไม่กางขณะลงจอด คาดว่าจะเปิดใช้ได้ประมาณ 15.00 น. ทำให้เครื่องบินหลายลำที่จะลงภูเก็ตต้องเปลี่ยนไปลงที่อื่นชั่วคราว (รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
ด้าน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ออกคำชี้แจงว่า ชี้แจงเหตุอากาศยานขัดข้องบนทางวิ่ง
เมื่อเวลา 11.14 น. เกิดเหตุอากาศยานทหาร (ทร.) ขัดข้องบนทางวิ่ง อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ทภก.ได้ทำการออกประกาศปิดทางวิ่งเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานและประเมินสภาพพื้นผิวทางวิ่ง ส่งผลให้ต้องดำเนินการออกประกาศปิดทางวิ่ง และเพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเที่ยวบินโดยตรงกับสายการบินที่ได้ทำการจองตั๋วไว้
ทภก.ขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น