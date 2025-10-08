ตรวจDNA โจรปล้นทองนราฯแล้ว 3 ใน 10 พร้อมเก็บหลักฐานเพิ่ม รอเจ้าของยืนยันน้ำหนัก ร้านเปิดบริการ 9 ต.ค.

ตรวจDNA โจรปล้นทองนราฯแล้ว 3 ใน 10 พร้อมเก็บหลักฐานเพิ่ม รอเจ้าของยืนยันน้ำหนัก คาดร้านเปิดได้ 9 ต.ค.นี้ วันนี้ป่วนอีก บุกวางเพิลงรถตู้วัด
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ต.ท.ธณวิน นิลวานิช รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนราธิวาส เจ้าหน้าที่ชุดเก็บก็และทำลายวัตถุระเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางไปตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนส์ ทะเบียน นง 2092 เชียงใหม่ ซึ่งเป็นรถของวัดบางปอ ที่จอดไว้อยู่ภายในโรงจอดรถของวัดบางปอ ซึ่งตั้งอยู่ ม.2 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ได้รับความเสียหาย เหตุเกิดเมื่อเวลา 21.00 น. ของคืนวันที่ 7 ต.ค.68 ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบพบว่า โรงจอดรถดังกล่าวปลูกสร้างอยู่ข้างห้องน้ำฝั่งขวามือของโรงเลี้ยง ที่บริเวณกระจกหน้าแตกเป็นรูโหว่ลักษณะคล้ายถูกทุบ แล้วคนร้ายได้ช่องดังกล่าวราดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วจุดไฟเผา ทำให้เปลวไฟได้ลุกลามขึ้นไปเผาไหม้ห้องโดยสารของคนขับ จนขยายผลทำให้คอนโซลหน้ารถ และเบาะนั่งส่วนของคนขับและเบาะที่นั่งคู่กับคนขับ รวมไปถึงรอยต่อแผ่นบุหลังคาระหว่างห้องคนขับกับห้องโดยสารถูกเพลิงไหม้ และจากความร้อนที่ลุกไหม้ในครั้งนี้ ส่งผลทำให้กระจกหน้าของรถยนต์ตู้แตกเสียหาย เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุได้ชายวัยรุ่น 1 คน ขี่รถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้า สีแดง ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเป็นพาหนะ เข้ามาในวัดมุ่งตรงไปยังโรงจอดรถของวัด ที่มีรถยนต์ตู้จอดอยู่ 1 คัน จากนั้นชายวัยรุ่นคนดังกล่าวได้ใช้ขอแข็งทุบกระจกหน้าจนแตกเป็นรูโหว่ แล้วคนร้ายใช้น้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิงราดที่บริเวณกระจกหน้าที่แตก แล้วจุดไฟเผาก่อนที่จะอาศัยความมืดขี่รถ จยย.หลบหนีไป ซึ่งต่อมาชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพบเห็น จึงได้วิ่งออกมาช่วยกันดับไฟ ซึ่งต่อมาชาวบ้านได้แจ้งให้นายวธัญญู สังข์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดังกล่าว ส่วนวัดดังกล่าวมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เพียง 2 รูป คือ พระอิสสุโร เจ้าอาวาสวัดบางปอ และเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส กับพระลูกวัดอีก 1 รูปเท่านั้น จึงไม่มีใครพบเห็นคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกจากชาวบ้าน ว่า ก่อนหน้านี้ 1 สัปดาห์ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทราบหน่วยและสังกัด บุกจับกุมพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ 2 รูป ซึ่งเป็นอดีตกองอาสารักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่ทหารไม่ทราบสังกัดที่บวชในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ในข้อหาเสพและค้ายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันถูกดำเนินคดี ที่อาจเป็นไปได้เพื่อนของอดีตพระ 1 ใน 2 รูปเกิดความโกธรแค้น จึงได้บุกเข้ามาลอบวางเพลิงโดยเจาะจรถยนต์ตู้ของวัด ทั้งๆที่มีรถยนต์เก๋งและรถยนต์กระบะของชาวบ้าน ไที่อาศัยจอดอยู่ภายในวัดจำนวนหลายคัน กลับไม่โดนซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง แต่เชื่อว่าไม่น่าเกิดจากประเด็นปัญหาความมั่นคงแต่อย่างใด
สำหรับความคืบหน้าเหตุกลุ่มคนร้ายแต่งกายชุดพร้อมอาวุธปืนครบมือ บุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างบิ๊กซิ สาขาสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และยิง ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 408 ได้รับบาดเจ็บ ขณะเข้าไปขัดขวางกลุ่มคนร้าย ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะกวาดทองรูปพรรณไปได้ จำนวน 600 บาท และวางวัตถุระเบิดเพื่อสกัดกั้นการติดตามของเจ้าหน้าที่ เหตุเกิดเมื่อช่วงเวลา 18.30 น.ของคืนวันที่ 5 ต.ค.68 ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวชุดคลี่คลายคดีความมั่นคง ว่า ผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ DNA ของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส ที่เก็บรวบรวมได้จากร้านทองเยาวราชกรุงเทพ และที่เก็บรวบรวมได้จากรถยนต์กระบะ 2 คัน ที่คนร้ายบุกปล้นจากนายมะอูเซ็ง เจ๊ะมะ และนายการี เต็ง ที่ใช้เป็นพาหนะบุกปล้นและใช้หลบหนี ผลการตรวจเริ่มทยอยออกแล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ใน 10 คน แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
นอกจากนี้ในส่วนของยานพาหนะที่กลุ่มคนร้ายใช้ก่อเหตุมีจำนวน 4 คัน โดยแยกเป็นรถยนต์กระบะที่ถูกปล้น 2 คัน และรถ จยย. 2 คัน ที่กลุ่มคนร้ายใช้ในการวางระเบิดสกัดกั้นการติดตามของเจ้าหน้าที่ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สุไหงโก-ลก พบว่ารถ จยย.ทั้ง 2 คัน คนร้ายเคยใช้ก่อเหตุในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก หลายครั้งแต่ยังไม่สามารถจับกุมคนร้ายเอาไว้ได้
ส่วนกรณีทองรูปพรรณที่กลุ่มคนร้ายบุกปล้นในตู้โชว์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ในเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ได้รับทำการประเมินจากจำนวนทองคำรูปพรรณมีทั้งหมด 800 บาท หรือ 12 กก.ที่วางจำหน่ายอยู่ในตู้โชว์นั้น ได้สุญหายไป 600 บาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีว่าให้แน่ชัด ว่าคนร้ายได้ทองคำรูปพรรณไปจำนวนเท่าใด ซึ่งต้องรอเจ้าของผู้ประกอบการธุรกิจที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มาทำการยืนยันอีกครั้ง แต่ทางร้านได้ติดประกาศไว้จะสามารถเปิดให้บริการลูกค้าได้ในวันที่ 9 ต.ค.68