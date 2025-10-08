ทองแพงกระทบ ‘งานหมั้น’ ตจว.ทองแท่งเริ่มขาดแคลน คนแห่ซื้อเก็งกำไรแม้ราคาพุ่ง

ชาวตรังแห่ซื้อทอง แม้ราคาพุ่งต่อเนื่อง ทองแพงกระทบงานหมั้น เจ้าของร้านเผยทองคำแท่งต่างจังหวัดเริ่มขาดตลาดคนแห่ซื้อเก็งกำไร
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศประชาชนยังเดินทางไปซื้อทองคำตามร้านทองรูปพรรณภายในเขตเทศบาลนครตรังไม่ขาดสาย แม้ราคาทองคำจะปรับตัวพุ่งขึ้นต่อเนื่อง
ขณะที่ด้านผู้จำหน่ายทองคำบอกว่า ตอนนี้ประชาชนหาซื้อทองคำทั้งทองคำแท่ง และทองรูปพรรณแบบครึ่งต่อครึ่ง ขณะที่ทองคำแท่งต่างจังหวัดเริ่มขาดตลาด ในส่วนกรุงเทพฯอาจจะยังหาได้ ทางร้านเองก็ไม่ได้เก็บไว้ ซื้อมาก็ขายไป เช่นเดียวกับร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าพบว่า หนาแน่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางไปเลือกซื้อทองคำเช่นกัน แม้ราคาจะสูงแต่ประชาชนก็ยังให้ความสำคัญในการซื้อทองเป็นของมีค่าเก็บไว้
นายบุญชู ศัยศักดิ์พงษ์ เจ้าของร้านทองตุ้นเฮงหลี ภายในเขตเทศบาลนครตรัง เปิดเผยว่า ราคาทองพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง และแนวโน้มจากกระแสข่าวก็พูดตรงกันว่าราคาทองน่าจะพุ่งขึ้นอีกเยอะ ตอนนี้เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นของการขึ้นราคาเท่านั้น โดยเฉพาะในต่างประเทศเขาพูดกันว่าราคาน่าจะพุ่งไปอยู่ที่ 4,000-5,000 เหรียญต่อต่อออนซ์ โดยในวันนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ออนซ์แล้ว
จากนี้ไปแม้ว่าบางขณะอาจจะมีการชะลอตัวบ้าง แต่เชื่อว่ายังจะต้องพุ่งสูงขึ้นอีก โดยมีจากสาเหตุจาก 3 ปัจจัย คือ 1.ปัญหาสงคราม 2.สภาพเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจากกรณีภาษีทรัมป์ และ 3.ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของพันธบัตร โดยเฉพาะค่าเงินต่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนและอ่อนค่าลงเรื่อยๆ จึงส่งผลทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้น โดยตอนนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าราคาจะพุ่งไปสูงขนาดไหน โดยในวันนี้ราคาอยู่ที่ 61,000 บาทแล้ว ซึ่งเหนือความคาดหมาย จากเดิมที่คิดว่าแค่ 50,000 บาท ก็มากแล้ว แต่ปรากฏว่าราคาปรับสูงขึ้นทุกวัน ทางร้านก็ติดตามราคาแบบวันต่อวัน และในอีก 1-2 ปีข้างหน้า หากราคาจะลดลงก็คงไม่มาก
นายบุญชู กล่าวอีกว่า สำหรับประชาชนหากต้องการจะเก็งกำไรก็สามารถทำได้ แต่หากใครมีทองอยู่กับตัวก็แนะนำให้เก็บเอาไว้อย่าเพิ่งปล่อยขายจนกว่าจะพอใจค่อยปล่อยขาย สถานการณ์ขณะนี้ประชาชนก็ยังเดินทางมาซื้อทองตามปกติ ไม่ได้ลดลง
บางส่วนซื้อเพื่อเป็นของขวัญตัวเอง ให้คนที่รัก ซื้อใช้ในงานแต่งไปเป็นสินสอดทองหมั้น และอีกครึ่งหนึ่งซื้อทองคำแท่งเพื่อเก็งกำไร แต่ตอนนี้ทองคำแท่งในต่างจังหวัดเริ่มขาดตลาด แต่ในส่วนกรุงเทพฯอาจจะยังหาได้ ขณะที่ทางร้านก็ไม่มีเก็บ ซื้อมาก็ขายไป เพราะความต้องการสูงมาก เพราะประชาชนเชื่อว่าราคายังขึ้นอีกและดีกว่าเก็บเงินสดไว้
ด้านนายศิริพัฒ พัฒกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เดือนพฤศจิกายนตนจะจัดงานแต่งบุตรชาย โดย 1 ในสินสอดคือ ทองคำ 10 บาท ก็ได้ซื้อเอาไว้แล้วเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาหรือประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายังอยู่ที่บาทละ 55,300 บาท มาวันนี้ทะลุ 60,000 บาท ตอนทาบทามลูกสะใภ้ปีที่แล้ว ราคายังอยู่ที่บาทละ 30,000 กว่าบาท ยังไม่ถึง 40,000 บาท ปีนี้ราคาพุ่งพรวด ถ้ามาซื้อตอนนี้ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนับแสนบาท
สำหรับราคาทองคำแท่งในจ.ตรังวันนี้ ราคารับซื้อบาทละ 61,000 บาท ราคาขายออก 61,100 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อ 57,600 บาท ขายออก 62,250 บาท