ชม’ปราสาทดอกไม้’ม่อนแจ่ม
แลนด์มาร์กใหม่เที่ยวหนาว’แม่ริม’
ช่วงนี้แม้ยังมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ แต่เข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนแล้ว ขณะที่สภาพอากาศบนดอยสูง รวมทั้งพื้นที่ภาคเหนือเริ่มเย็นลง รวมทั้งต้นไม้ ดอกไม้ เริ่มผลิดอกตามฤดูกาล รอเวลาต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มุ่งหน้าขึ้นเหนือในช่วงไฮซีซั่น โดยเฉพาะม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ยังคงเป็นจุดเช็กอินยอดนิยมในทุกๆ ปี
ปีนี้พื้นที่ม่อนแจ่มเพิ่งเปิดจุดเช็กอินแห่งใหม่ “ปราสาทดอกไม้ม่อนแจ่ม” ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ขิ หมู่ 4 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย “ประเสริฐศักดิ์ บุตรสา” ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ริม ร่วมกับ “ส.อ.ฉมัง สิงหศักดิ์” นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม เป็นประธานการเปิดปราสาทดอกไม้ม่อนแจ่ม แห่งแรกของภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นของ อ.แม่ริม มี “สุรินทร์ นทีไพรวัลย์” ผู้บริหารปราสาทดอกไม้ม่อนแจ่ม “เอกรินทร์ นทีไพรวัลย์” ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม ตลอดจนผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม
ประเสริฐศักดิ์กล่าวว่า แต่ละปีเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 9 ล้านคน สร้างรายได้ 100,000 ล้านบาทต่อปี ส่วน อ.แม่ริม มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่กว่า 5 ล้านคนต่อปี จับจ่ายใช้สอยเฉลี่ย 3,000 บาทต่อคน รวม 15,000 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น 15% ของรายได้ท่องเที่ยวเชียงใหม่ทั้งหมด ซึ่งส่งเสริมท่องเที่ยว 4 ด้าน คือ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสร้างขึ้นใหม่ พัฒนาบุคลากรท่องเที่ยว อบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อดูแลนักท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ถนนไฟฟ้า ความสะอาด ระบบสื่อสาร ป้ายบอกทาง และพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ เป็นทางเลือกนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
ผู้บริหารปราสาทดอกไม้ม่อนแจ่มเล่าว่า ได้ลงทุนเปิดกิจการกว่า 10 ล้านบาท โดยเปิดบริการวันที่ 4 ตุลาคม เป็นทางการวันแรกถึงเมษายนปีหน้า จุดเด่นของปราสาทดอกไม้ มีดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ อาทิ พิทูเนีย ซังเวีย ดอกเทียนฝรั่ง สร้างเป็นปราสาทดอกไม้สไตล์ยุโรป 3-4 หลัง พร้อมซุ้มอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม เปิดบริการ 07.30-22.00น. ช่วงกลางคืนประดับไฟสวยงามประกอบแสงสีเสียง เพื่อสร้างจุดขายใหม่ และเปิดให้ชมบนสะพานไม้ยกสูงเท่านั้น ป้องกันสวนดอกไม้เสียหาย ส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชม สามารถซื้อบัตรเข้าชมแล้วนำแลกเครื่องดื่มได้
ขณะที่ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม กล่าวว่า วิสาหกิจมีสมาชิก 96 ราย และสมาชิกสมทบอีก 16 ราย รวมเป็น 112 ราย กระจายอยู่ในหมู่ 4 หมู่ 7 และหมู่ 11 มีทั้งรีสอร์ต บ้านพัก ร้านอาหาร กาแฟ ฟาร์มแกะ สวนดอกไม้ สวนผลไม้ เกษตรผสมผสาน ภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ใช่โฟม พลาสติก หรือวัสดุสังเคราะห์มากว่า 10 ปีแล้ว ช่วงไฮซีซั่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2569 ได้ปรับราคาที่พักเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% พร้อมกำหนดราคาร้านกาแฟและอาหาร ช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดว่ามีลูกค้าจองเต็มหมด จึงมีมาตรการป้องกันมิจฉาชีพสวมรอย แอบอ้างเป็นผู้ประกอบทางหลอกเอาเงินจากลูกค้า โดยได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.แม่ริม และประกาศแจ้งเตือนผู้ใช้บริการอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ พร้อมให้ผู้ประกอบการหรือพนักงานรับจองที่พักไลฟ์สดสถานที่ และห้องพักให้ลูกค้าได้รับชมทันที เพื่อสร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการว่าไม่ถูกหลอก
ส.อ.ฉมังกล่าวว่า ปราสาทดอกไม้ม่อนแจ่มถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของม่อนแจ่มในช่วงไฮซีซั่นนี้ คาดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ 70-80% เนื่องจากอยู่ห่างตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 20 กิโลเมตร การเดินทางสะดวก สภาพอากาศดีและเป็นธรรมชาติ
“ปีนี้มั่นใจท่องเที่ยวคึกคักมากกว่าปีก่อน จึงอบรมผู้ประกอบการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น”