ทางหลวง ฮึ่ม! เตือนแปะสติ๊กเกอร์ ป้ายบอกทาง บ้านปิล๊อก ผิดกม. โทษปรับ-คุก 6 เดือน

นทท.แห่แปะสติ๊กเกอร์ตามเสาไฟและปีนขึ้นไปติดป้ายบอกทาง บ.ปิล๊อก ล่าสุด กรมทางหลวง สั่งห้ามแล้ว ชี้ทำลายทรัพย์สินของราชการ มีความผิดตามกฎหมาย
จากกรณีในโลกโซเชียล กลุ่มที่นี่ทองผาภูมิ ได้มีการลงเรื่องราว พร้อมกับข้อความที่ว่า กรณีมี นักท่องเที่ยวเอาสติ๊กเกอร์ไปแปะตามเสาไฟ-ป้ายบอกทางพีคสุดๆ คือ ปีนขึ้นไปบนโครงเหล็ก เพื่อเอาสติ๊กเกอร์ไปแปะบนนั้น เอาจริง ๆ มันไม่สร้างสรรค์เลยนะครับ เป็นการแสดงออกในทางผิด ๆ แล้วมันจะเกิดการเลียนแบบ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิลักษณ์ ทศพร หัวหน้าหมวดทางหลวงทองผาภูมิ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว จากกรณีมีนักท่องเที่ยว นำสติ๊กเกอร์มาแปะตามเสาไฟและปีนขึ้นไปติดป้ายบอกทาง บ.ปิล็อก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถึงก่อนหน้าวัดเขื่อนวชิราลงกรณ มีนักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูปป้ายบอกทางบ้านปิล็อก กลายเป็นจุดเช็กอิน ก่อนเดินทางไปเที่ยวบ้านอีต่อง อีก 63 กิโลเมตร 399 โค้ง
ทางหมวดทางหลวงทองผาภูมิ ได้รับทราบและเห็นเรื่องราวดังกล่าวที่ลงในโลกโซเชียลแล้ว ตอนนี้กำลังสั่งทำป้ายขึ้นมาห้ามปีนและติดสติ๊กเกอร์แปะตามเสาไฟฟ้าและติดบนป้ายบอกทาง เนื่องจากเป็นการทำลายทรัพย์สินของราชการ และผิดพระราชบัญญัติทางหลวง การติดสติกเกอร์บนป้ายจราจรหรือในเขตทางหลวง ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 38 และ 47 ผู้กระทำอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจทำให้ป้ายไม่ชัดเจน เป็นอันตรายต่อการขับขี่ และก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้จะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ และขอเตือนนักท่องเที่ยว ห้ามนำสติ๊กเกอร์มาแปะตามเสาไฟและปีนขึ้นไปติดป้ายบอกทาง บ้านปิล๊อก เนื่องจากเกรงกลัวเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว และยังสกปรกอีกด้วย