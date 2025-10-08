เมียนมา ทิ้งบอมบ์ 30 ลูก ใส่ชุมชนบ้านทิกิ ห่างชายแดนกาญจน์ 2 กม. ชาวบ้านจ่อหนีเข้าไทย 300 คน

ทหารเมียนมา ทิ้งบอมบ์ชุมชนบ้านทิกิ 30 ลูก ห่างชายแดนกาญจน์ 2 กม. ชาวบ้านจ่ออพยพเข้าไทย 300 คน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่จ.กาญจบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันนี้ (8 ตุลาคม) ทหารเมียนมาได้ส่งเครื่องบินรบ รุ่น Y-12 บินมาทิ้งระเบิดที่บริเวณชุมชนบ้านทิกิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อน หมู่ 12 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อย่างหนัก โดยได้ยินเสียงระเบิดดังประมาณ 31 ลูก โดยเครื่องบินลำดังกล่าวได้บินวนอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความสูญเสียแต่อย่างใด โดยกองกำลังกะเหรี่ยง พล.น.4 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA) อยู่ระหว่างการสำรวจ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบมาถึงประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนแต่อย่างใด
ขณะเดียวกันอำเภอเมืองกาญจนบุรี รายงานว่า จุดที่เครื่องบินรบทหารเมียนมา ทำการทิ้งระเบิดบริเวณหมู่บ้านทิกิ อยู่ห่างจากชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณบ้านพุน้ำร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี ประมาณ 1- 2 กิโลเมตร
จากการตรวจสอบยังไม่ส่งผลกระทบต่อฝั่งไทย แต่มีประชาชนชาวเมียนมาอพยพมาอยู่บริเวณด่านพรมแดน บ้านพุน้ำร้อน จุดไม้กระดกมากกว่า 300 คน เพื่อรอการอพยพข้ามมาฝั่งไทย ซึ่งมีหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายไทยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา โดยทางการไทยไม่ได้เปิดไม้กระดกให้ชาวบ้านอพยพเข้ามาฝั่งไทยแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามทางอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่รองรับกรณีผู้ลี้ภัย และให้สมาชิก อส., ชรบ.ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าประตูศุลกากร เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ยังไม่สิ้นสุด หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป