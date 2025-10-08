สนามบินภูเก็ตใช้งานแล้ว เร็วกว่ากำหนด 30 นาที หลังทัพเรือเปลี่ยนล้อเครื่องบินยกชุด กระทบ 70 เที่ยวบิน

เปิดใช้งานสนามบินภูเก็ตแล้ว เร็วกว่ากำหนด 30 นาที หลังทัพเรือเปลี่ยนล้อเครื่องบินยกชุด กระทบ 70 เที่ยวบิน
เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 8 ตุลาคม รายงานข่าวจากท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) แจ้งว่า เวลา 11.18 น. เกิดเหตุการณ์อากาศยานทหารลงจอด ณ ทภก. และไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อได้ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเวลาประมาณ 11.20 น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าจุดเกิดเหตุ และท่าอากาศยานภูเก็ตได้แจ้งท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้องขอให้ระงับเที่ยวบินออกจากและมายัง ทภก.
โดยได้ออกประกาศปิดทางวิ่งตั้งแต่เวลา 11.42-15.00 น. และดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เพื่อทำการประเมินแนวทางการเคลื่อนย้ายอากาศยาน ทั้งนี้ ทภก.และทัพเรือภาคที่ 3 ได้ร่วมกันประเมิน และดำเนินการประสานผู้ให้บริการภาคพื้นเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เคลื่อนย้าย
และจากการประเมินพบว่า อากาศยานได้รับความเสียหายบริเวณชุดล้ออากาศยานทั้งหมด จึงได้ประสานให้เจ้าของอากาศยานดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดล้ออากาศยาน ซึ่งสามารถทำการเคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากทางวิ่งได้เมื่อเวลา 13.49 น.
โดย ทภก.ได้ดำเนินการเก็บ Foreign Object Debris (FOD) หรือวัตถุแปลกปลอม ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องบิน และล้างคราบน้ำมันบนทางวิ่งแล้วเสร็จและเปิดใช้งานทางวิ่งเมื่อเวลา 14.30 น. (ซึ่งใช้เวลาเร็วกว่าที่ ทภก.ประกาศประมาณ 30 นาที) จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินของ ทภก. ในห้วงเวลา 11.00-15.00 น. รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 เที่ยวบิน
ด้าน พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กำชับตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบการเดินทาง ตำรวจท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานภูเก็ตได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางได้ทราบข้อมูล ประสานกับสายการบิน เพื่อเตรียมแนวทางในการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ