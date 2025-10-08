ทหารเก่าเมาโหด มีดฟันน้องเขยดับ กลับบ้านแต่งตัวรอมอบตัว บอกแค่ไม่ถูกกัน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พัทลุง พ.ต.ต.ชาญณรงค์ สันซัง สารวัตร(สอบสวน) สภ.เขาชัยสน จ.พัทลุง รับแจ้งเหตุชายถูกมีดฟันบาดเจ็บสาหัส ที่ขนำหน้าบ้านพัก หมู่ 5 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกำลังฝ่ายสืบสวน
เมื่อไปถึงพบนายเขียว (นามสมมุติ) อายุ 73 ปี สภาพเมาสุรา รอมอบตัวอยู่ที่บ้าน โดยบอกอย่างใจเย็นด้วยว่า “ผมรออยู่แล้ว ขออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน เพราะรู้ว่าต้องติดคุก” ก่อนพาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดซ่อนมีดพร้า ส่วนผู้บาดเจ็บคือนายวิโรจน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 70 ปี เป็นน้องเขย ถูกฟันด้วยมีดพร้าที่ศีรษะเป็นแผลฉกรรจ์ และนิ้วกลางมือขวาขาด อาการสาหัสถูกนำตัวส่ง รพ.พัทลุง ไปก่อนแล้วและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สอบสวนทราบว่า นายเขียวเคยเป็นอดีตทหารพราน ดื่มเหล้าเมาทุกวัน มักชอบด่าคนในบ้านจนไม่มีใครอยากยุ่งด้วย ก่อนเกิดเหตุเห็นถือพร้าออกจากบ้านไปฟันนายวิโรจน์ที่นอนหลับอยู่ขนำหน้าบ้านห่างกัน 100 เมตร ญาติที่เห็นเหตุการณ์รีบเข้าไปห้าม พร้อมโทรแจ้งกู้ชีพมารับตัวพาส่ง รพ. โดยนายเขียวไม่ยอมบอกสาเหตุ บอกแค่ว่า “ไม่ถูกกัน” เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป