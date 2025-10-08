รพ.สามโคก แจงหลังพ่อเด็ก7ขวบร้อง ลูกดับปริศนาในห้องฉุกเฉิน เร่งสอบสาเหตุการเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายอนุชา อายุ 33 ปี ได้ร้องเรียนมาที่ผู้สื่อข่าวว่าลูกชายตนเองเสียชีวิตหลังจากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งได้ไม่กี่ชั่วโมงและติดใจว่าทำไมโรงพยาบาลถึงไม่มีหมอมาตรวจรักษาลูกของตนเอง นายอนุชา กล่าวว่า ลูกชายตนมีอาการชักซึ่งลูกชายตนเองอายุ 7 ขวบ น้องมีอาการตัวเย็น อุจจาระเหลว และชัก ตนเองจึงพาลูกชายไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ประมาณทุ่มกว่าๆ ของวันที่ 7ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อไปถึงโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่นำลูกชายเข้าในห้องฉุกเฉินแล้วก็ดูอาการว่ามีอาการดีขึ้นไหม หายชักหรือยัง หายเกร็งหรือยัง ทางแพทย์ได้มาบอกกับตัวเองว่าน้องมีโอกาสที่จะได้นอนโรงพยาบาล 1 คืน เพื่อดูอาการ
ตนเองก็ได้แจ้งไปทางแพทย์ว่าถ้าน้องมีอาการไม่หนักขอพาร้องไปรักษาตัวตามสิทธิ์การรักษาได้ไหม เพราะว่าตอนนี้น้องมีอาการดีขึ้นแล้วปลอดภัยแล้ว ไม่น่าจะเป็นห่วงอะไร จากนั้นตนเองก็นำลูกชายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่ง ซึ่ง ถึงโรงพยาบาลเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา
พอถึงโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ก็ถามกับตนเพื่อซักประวัติลูก เพราะว่าลูกไม่เคยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ เมื่อทำประวัติเสร็จแล้ว ส่วนได้นำเข้าห้องฉุกเฉินไปแล้ว และเขาก็ได้สอบถามว่าลูกมีอาการป่วยเป็นอะไรมาอ้วกมากี่ครั้ง และเขาก็บอกกับตนว่าน้องอาจจะเป็นไข้มา แต่เขาไม่รู้ว่าลูกตนตัวเย็นหรือตัวร้อน ระหว่างนั้น ก็พาลูกไปเอกซเรย์ และตรวจผลเลือด ระหว่างนั้นลูกมีอาการกระตุกแต่ชัก ชื่อตนเองก็ถามเป็นไปซึ่งเป็นผู้หญิงว่าน้องมีอาการจะชักไหม เพราะเป็นอย่างนี้ 2 ครั้งแล้ว และเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไร ซึ่งมันเป็นอาการผลข้างเคียง
ระหว่างนั้นลูกก็ชัก จนอาการหนัก พยาบาลก็ไม่มาดูอะไร ไม่เรียกหมอ บอกว่าหมอติดเคส ซึ่งตนเองมองดูอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่มีหมอมารักษาลูกของตนเองเลยมีแต่พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลจากนั้นก็ทำการปั๊มหัวใจลูกชายอยู่ชั่วโมงกว่าก็ไม่มีการตอบสนอง
จนเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆลูกชายของตนเองก็เสียชีวิต ซึ่งทางแพทย์โรงพยาบาลลงความเห็นว่าลูกชายตนเองเสียชีวิตเพราะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ ซึ่งตนเองติดใจว่า 2 ชั่วโมงที่ลูกชายนอนอยู่ในห้องฉุกเฉินและเขาบอกว่าลูกชายตนเองปกติแต่เม็ดเลือดขาวเยอะกว่าเม็ดเลือดแดง ลูกชายตนเองนอนอยู่บนเปลนั้น นอนบิดไปบิดมาก็ไม่มีใครมาสนใจ
ตนยังทำใจไม่ได้จนถึงทุกวันนี้และคำพูดของลูกชายยังอยู่ในหัวของตนเองตลอดว่าป๋าผมไม่ไหวแล้ว ลูกชายมีอาการเป็นไข้แค่ 1 วัน ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลูกชายของตัวเองเป็นแบบนี้เพราะไม่มีประวัติการชักมาก่อน ซึ่งตอนนี้น้องยังไม่ได้มีการผ่าชันสูตรโดยทางแพทย์โรงพยาบาลลงความเห็นมาว่าน้องเสียชีวิตเพราะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ ตนเองไม่อยากให้ลูกชายเจ็บไปมากกว่านี้ จึงไม่อยากให้มีการผ่าตัดแล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบโรงพยาบาลนี้บ้างว่าทำไมไม่มีหมอมารักษาคนไข้
ตนเองก็อยากทราบว่าถ้าไม่มีหมอเฉพาะทางแล้วทำไมไม่ส่งลูกตนเองไปที่โรงพยาบาลอื่นทำไมไม่มีความกระตือรือร้นในการรักษาลูกของตน และไม่มีการเดินมาดูน้องเลยว่ามีอาการดีขึ้นไหมปกติไหม และขณะนี้ตนเองได้นำศพของลูกชายไปตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัดบางขันธ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ด้านนายแพทย์จตุพงษ์ จันทร์ทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และผอ.โรงพยาบาลสามโคก ได้กล่าวถึงเคสนี้ว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตทางทีมของโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ตนทราบเรื่องช่วงเที่ยงที่ผ่านมา มีการประชุมสาเหตุว่าเกิดจากอะไรได้บ้าง พร้อมกับสอบสวนโดยข้อมูลจากข้อเท็จจริงเพื่อมาปรับปรุงการพัฒนาผู้ให้บริการ
โดยสิ่งที่เกิดขึ้น ช่วงที่ผู้เสียชีวิตมา ถึงโรงพยาบาลประมาณสองทุ่มจากการซักประวัติเคสนี้มาจากโรงบาลเอกชนเพื่อมาใช้สิทธิ์รักษา จากการตรวจสอบพบว่าน้องมีอาการอาเจียนและถ่ายเหลวพร้อมชัก มาด้วยเราเจอกันบ่อยอาจจะเป็นไข้ชักที่เจอในวัยเด็ก
พอเด็กเข้ามารักษากระบวนการแรกก็คือการคัดกรองแยกผู้ป่วยตามภาวะวิกฤตเร่งด่วน น้องที่เข้ามาอยู่ในลักษณะของสีชมพูหมาย ถึงภาวะวิกฤตเร่งด่วนทีมห้องฉุกเฉินต้องดูแลอย่างใกล้ชิดคอยวัดชีพจรและสัญญาณชีพ ดูแลเป็นพิเศษ แต่ทีมคืนที่น้องเข้ามานั้นได้ประเมินว่าน้องมีภาวะขาดน้ำระดับปานกลาง
ตั้งแต่ช่วงสองทุ่ม แอดมิดถึงสี่ทุ่มครึ่งประมาณระยะเวลา 2 ชั่วโมงครึ่งตนได้สำรวจหาแล้วว่าช่วง 2 ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมา มีการประเมินคนไข้โดยการเจาะเลือดอย่างละเอียด เพราะเราไม่ทราบว่าเด็กเป็นอะไร แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กมีอาการถ่ายเหลวและอาเจียนและเราได้ประวัติมาว่าน้องอาจจะมีการติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ
น้องเค้ามีสองเรื่องเรื่องแรก คือ ภาวะขาดน้ำ เรื่องที่สอ งคือ ภาวะชักซึ่งทั้งทีมได้เฝ้าระวังตนก็ได้ดูรายละเอียดที่ทีมออกมา ผ่านไป 2 ชั่วโมงอาการน้องเริ่มดีขึ้น จากนั้นครึ่งชั่วโมงน้องก็มีอาการชักอีกข้างนึงแล้วก็มีการขึ้น CPR จากนั้นก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของน้องได้
ตนมาสำรวจดูอีกครั้งว่าจากภาวะที่น้องชักและภาวะที่ก่อนที่จะมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าสัญญาณชีพน้องก็ยังเท่ากับตั้งแต่มาจนชัก
ตนก็ได้คุยผ่านผู้เชี่ยวชาญทั้งเด็กเพราะตนเป็นหมอศัลยกรรมแต่ก็พอรู้เรื่องมาบ้างคุยกันกับคุณหมอเด็กให้ความเห็นว่ากรณีเสียชีวิตอย่างรวดเร็วอาจจะหนึ่งภาวะไวรัสขึ้นสมองหรือติดเชื้อที่เพิ่มสมองจากไวรัสมันอาจจะทำให้เกิดการชักได้ สภาวะที่สองมาสู่ที่หัวใจ จากสัญญาณชีพที่ปกติจู่จู่ก็หายไปแล้วเกิดจากภาวะขาดน้ำด้วยก็ได้
ที่ทางโรงพยาบาลเขียนการเสียชีวิตว่าเกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ มันมีอยู่สองสาเหตุไม่ว่าจะเป็นที่สมองหรือที่หัวใจมันสามารถเกิดขึ้นได้จากภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ดี ในบางสภาวะหรืออาจจะเป็นไวรัสลงกระเพาะและเกิดการติดเชื้อร่วม
ส่วนทำไมถึงระบุว่ามีเวลาเพราะในเม็ดเลือดขาว ในกระแสเลือดมันสูง ทั้งนี้ถ้าอยากให้รู้แชทมันต้องผ่าชันสูตรอาจจะพิสูจน์การเสียชีวิตได้ ตนก็สามารถให้ข้อมูลได้ประมาณนี้
ตนขอแสดงความเสียใจกับทางญาติผู้เสียชีวิตจริงๆสิ่งใดที่โรงพยาบาลจะพอช่วยได้ทางผู้บริหารสูงสุดหรือนายแพทย์สาธารณสุขรับทราบแล้ว ก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่และยินดีที่จะช่วยเหลือ และขอแสดงความเสียใจมาด้วยจริงๆสิ่งนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น