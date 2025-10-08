ประมงนครสวรรค์ ประกาศเตือนประชาชน ระวังจระเข้หลุด ห้ามเข้าใกล้
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ออกหนังสือประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แจ้งเตือนการเฝ้าระวังจระเข้ ด้วยสถานการณ์อุทกภัย ปี 2568 ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำท่วมขัง ประกอบกับบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจระเข้ตามธรรมชาติจำนวนมาก อาจพบเห็นจระเข้ที่หลุดรอดจากพื้นที่อื่นและจระเข้ในบึงบอระเพ็ด
ดังนั้น จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในการเฝ้าระวังและห้ามมิให้เข้าใกล้จระเข้อย่างเด็ดขาด กรณีพบจระเข้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ขอให้บันทึกภาพและแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์โดยด่วน โทร 056-803 547
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2568
