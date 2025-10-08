ปิดฉากการแข่งขัน THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2025 ศึกยักษ์ลูกขนไก่ 5 ชาติ ดวล 1,483 แมท ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ
นครราชสีมา ปิดฉากการแข่งขันแบดมินตันครั้งประวัติศาสตร์ “THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2025” ศึกชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 469,000 บาท ที่มีเหล่านักตบลูกขนไก่จากทั่วประเทศและนานาชาติเข้าร่วมศึก ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2568 ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 15.00น.ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช ได้จัดพิธีมอบรางวัลโดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผวจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยพลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ น.ส.ธีรารัตน์ ร่มรื่น ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม นายกสมาคมกีฬาจ.นครราชสีมา.และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ดร.วันเพ็ญ สุวัฒโนดม ประธานสโมสรแบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา นายจาง ฮ่าว ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท วิคเตอร์ สปอร์ตส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.ส.ชัญญ์ญาณ์ ธำรงวินิจฉัย ผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผจก.ทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตันที่ได้รับรางวัลจากเกมแข่งขันในครั้งนี้
จังหวัดนครราชสีมาและเดอะมอลล์โคราชขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันทุกรายการ สำหรับผลการแข่งขันที่ได้รับถ้วยพระราชทานฯ ได้แก่
รุ่นชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 19 ปี ได้แก่ นายปัณณทัต เปรมพันธ์พงษ์ จากบ้านทองหยอด
รุ่นหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ได้แก่ น.ส.กุ้งแก้ว กากะนิก จาก Granular
รุ่นชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ได้แก่ นายเตชินท์ วิริยชัยพฤกษ์ และนายกุลพัทธ์ โล่ห์ทอง จากสมาคมกีฬาแบดมินตันจ.ปทุมธานี
รุ่นหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ได้แก่ น.ส.ศาริสา จันทร์แพง และ น.ส.พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล จากสมาคมกีฬาแบดมินตันจ.ปทุมธานี
รุ่นคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ได้แก่ นายปัณณทัต เปรมพันธ์พงษ์ และ น.ส. สุนิสา เล็กจุฬา จากบ้านทองหยอด
การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งในแมตช์สำคัญ เก็บคะแนนสะสมระดับ Level 2 ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 1,100 คน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย, มาเลเซีย, ลาว, เมียนมา และสิงคโปร์ รวมทั้งหมด 1,483 แมท ครอบคลุมการแข่งขัน 5 ประเภท 7 รุ่นอายุ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 469,000 บาท
การแข่งขันศึกยักษ์ลูกขนไก่รายการนี้ คือการสร้างเวทีให้นักกีฬาเยาวชนได้พิสูจน์ฝีมือ และสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวต่อไปสู่ระดับนานาชาติ เดอะมอลล์โคราช จึงถือเป็นสังเวียนที่พร้อมที่สุด ทั้งในด้านสนามแข่งขันและบรรยากาศที่ดึงดูดผู้ชม
น.ส.ชัญญ์ญาณ์ ธำรงวินิจฉัย ผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เผยว่า “เดอะมอลล์โคราชมุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าศูนย์การค้า แต่เป็นพื้นที่ที่รวมพลังของคนทุกวัย ทั้งการกีฬา ไลฟ์สไตล์ และชุมชน การจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้กับโคราชในฐานะเมืองกีฬา แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่กล้าที่จะตามความฝันด้วย
สิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้การแข่งขันคือการที่ เดอะมอลล์โคราช รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ โดยเนรมิต MCC HALL ให้เป็นสนามแข่งขันมาตรฐานระดับประเทศ ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าในฐานะ “แลนด์มาร์กกีฬาและไลฟ์สไตล์ครบวงจร” อีกทั้งเดอะมอลล์โคราชได้อยู่สร้างความสุขให้กับชาวโคราชมากว่า 25 ปี อาจเปรียบได้ว่า เดอะมอลล์โคราชเป็นบ้านของคนโคราช ที่ผสานการกีฬาเข้ากับกิจกรรมชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น ดังนั้นแฟนกีฬาทุกท่าน จึงได้เข้าร่วมชม เชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาด้วยกัน โดยตลอดงานนี้ เราเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะ”
การแข่งขันครั้งนี้ยังช่วยผลักดันบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางกีฬาของอาเซียน ด้วยการต้อนรับนักกีฬาจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังเป็นเวทีสำคัญให้คนโคราชและนักท่องเที่ยวได้ร่วมเชียร์ ร่วมลุ้น และเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอีกด้วย