ตร.เร่งล่าตัว หนุ่ม ใช้มีดฟันแม่ เสียชีวิตหน้าบ้าน พบเพิ่งออกจากคุกคดีฆ่าปู่ได้ 7 วัน 

ตร.เร่งล่าตัว หนุ่ม ใช้มีดฟันแม่ เสียชีวิตหน้าบ้าน พบเพิ่งพ้นโทษ ออกจากคุกคดีฆ่าปู่ได้ 7 วัน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยกู้ภัย มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
หน่วยกู้ชีพและกู้ภัยมูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 เวลา 19.42 น. ออกตรวจสอบ
เหตุทำร้ายร่างกาย (อาวุธมีด) บริเวณบ้านหนองมะนาว ต.กุดลาด
เบื้องต้น พบผู้เสียชีวิตเป็น หญิง 1 ราย อายุ ประมาณ 50-60 ปี นอนเสียชีวิต บนแคร่ไม้ ลักษณะ สวมชุดสีแดง
เบื้องต้นพบว่าถูกฟันด้วยของมีคมคล้ายมีดหรือพล้า บริเวณใบหน้า ศีรษะ ต้นคอ และแขนซ้าย มีบาดแผลฉกรรจ์หลายแห่ง เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งต่อไปยัง อาคารนิติเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ตามคำสั่ง แพทย์เวร และ ร้อยเวร ณ ที่เกิดเหตุ
ขณะที่เพจ “วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี” โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่า
“เตือนภัย หนองมะนาวผาแก้ว เมาใช้มีด…แม่เจ้าของ… พึ่งออกจากคุก7วัน คดีฆ่าพ่อใหญ่ (ปู่) ..ยังจับไม่ได้ มีมีด โอ้ย จิตตกเลย”
จากการตรวจสอบ พบว่า ช่วงค่ำของวันนี้ หนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อ “ยิ้ม” ได้ก่อเหตุใช้มีดแทงแม่ตัวเอง เสียชีวิตที่แคร่หน้าบ้าน ก่อนหนีไปพร้อมอาวุธมีด
จากการตรวจสอบ พบว่า นายยิ้มเพิ่งพ้นโทษ ออกจากคุกในคดีฆ่าพ่อใหญ่ (ปู่) เพียง 7 วันเท่านั้น
ขณะนี้ยังตามจับคนร้ายไม่ได้ เจ้าหน้าที่ระดมกำลังตามล่าตัว และขอให้ชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวปิดบ้านและเพิ่มการระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของตนเอง
ล่าสุดมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ สามารถตามจับได้แล้ว