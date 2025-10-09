ชนสั่นกลางดึก! BMW ชนท้ายรถกระบะตู้ทึบ ทำพุ่งข้ามเกาะกลางอัดเสาไฟฟ้ายับ เจ็บ 3

ชนสั่นกลางดึก! BMW ชนท้ายรถกระบะตู้ทึบ ทำพุ่งข้ามเกาะกลางอัดเสาไฟฟ้า สภาพยับเยิน เจ็บ 3
เมื่อเวลา 01.10 น.วันที่ 9 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเดินทางเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้ง มีรถเก๋งชนกับรถยนต์กระบะมีผู้บาดเจ็บ เหตุเกิดถนนราชพฤกษ์ ขาออก ก่อนตัดถนนชัยพฤกษ์ประมาณ 500 เมตร จึงเร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะตู้ทึบ ยี่ห้อ อีซูซุ สีขาว ทะเบียนพระนครศรีอยุธยา ชนร้านขายไก่ย่างหน้ารถอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าพังเสียหาย ตัวหลังคาตู้ทืบกระเด็นหลุดออกจากตัวรถ คนขับคือนายธรรมรัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปีและคนที่นั่งมาด้วยคือนายจิรัชญา (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ทั้ง 2 ได้รับบาดเจ็บกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ห่างออกไปประมาณ 50 เมตรพบรถคู่กรณีเป็นรถเก๋งยี่ห้อ BMW รุ่น i5 สีขาว ทะเบียนกรุงเทพฯ สภาพหน้ารถพังเสียหายยับเยินจอดอยู่ในช่องทางหลักคนขับคือนายพีรพงศ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี มีอาการเจ็บหน้าอกกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์น
ทั้งนี้ กล้องวงจรปิดของร้านค้าบันทึกภาพไว้ได้ซึ่งรถทั้งสองคันวิ่งอยู่ในช่องทางหลัก รถเก๋ง BMW พุ่งชนท้ายรถยนต์กระบะตู้ทึบอย่างแรง จนตัวรถกระบะพุ่งข้ามเกาะกลางถนนก่อนที่จะชนร้านค้าและเสาไฟฟ้า
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งทำการเคลื่อนย้ายรถทั้งสองคันออกจากจุดเกิดเหตุ ในส่วนของสาเหตุจะต้องทำการสอบคนขับรถเก๋ง BMW เพิ่มเติมอีกครั้ง