สลด 3 พี่น้องไปเล่นน้ำหลังสอบเสร็จ ลื่นตกฝายน้ำล้นจมดับ 2 พี่ชายพยายามช่วยแต่ไม่สำเร็จ

สลด 3 พี่น้องชวนกันไปเล่นน้ำหลังสอบเสร็จ ลื่นตะไคร่พลัดตกฝายน้ำล้น จมดับ 2 ศพ เผย พี่ชายวัย15 พยายามกระโดดลงไปช่วยแต่ไม่สำเร็จ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ร.ต.อ.รังสรรค์ เอี่ยมไธสง รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ภูเขียว เปิดเผยว่า เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุมีเหตุเด็กจมน้ำ 2 ราย บริเวณหน้าฝาย 5 ท่อ บ้านแดงสว่าง หมู่ที่ 2 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยชุดประดาน้ำสว่างพุทธธรรมภูเขียว และแก้งคร้อ
ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการค้นหากว่า 2 ชั่วโมง จึงพบร่าง ด.ช.เอ (นามสมมุติ) อายุ 6 ขวบ สภาพศพสวมกางเกงว่ายน้ำสีดำ ไม่สวมเสื้อ จากนั้นจึงพบร่าง ด.ญ.บี (นามสมมุติ) อายุ 5 ขวบ น้องสาว สภาพศพสวมเสื้อสีขาว กางเกงสีเหลือง ทั้งสองเป็นพี่น้องกัน
จากการสอบถาม นายศุภฤกษ์ (สงวนนามสกุล) พ่อของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย กล่าวว่า ตนมีลูก 3 คน โดยคนโตอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นลูกต่างมารดา ได้ชวนน้องทั้งสองมาเล่นน้ำบริเวณฝายน้ำล้น ซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านนิยมมาเล่นน้ำกันเป็นประจำ
คาดว่าขณะเกิดเหตุไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วย และพื้นบริเวณหน้าฝายมีตะไคร่น้ำจำนวนมาก ทำให้เกิดการลื่นตกน้ำ พี่ชายคนโตพยายามกระโดดลงไปช่วยแต่ไม่สำเร็จ เกือบจมน้ำไปด้วย ก่อนรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านใกล้เคียง
ด้าน นายเปรมศว์ ไกรสกุล อายุ 48 ปี ผู้ใหญ่บ้านแดงสว่าง หมู่ 2 กล่าวว่า เด็กทั้งสองเป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง เพิ่งสอบเสร็จภาคเรียนที่ 1 ในช่วงบ่าย ก่อนจะชวนกันมาเล่นน้ำบริเวณฝายใกล้บ้าน แต่เกิดพลาดลื่นตกน้ำ ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ทัน จนเกิดเหตุสลดดังกล่าว
ร.ต.อ.รังสรรค์ พร้อมแพทย์โรงพยาบาลภูเขียว ได้ร่วมกันตรวจสอบชันสูตรเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุ ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต และจะรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
ทั้งนี้ จังหวัดชัยภูมิในช่วงปิดเทอมและฤดูน้ำหลากปีนี้ มีรายงานเด็กและประชาชนเสียชีวิตจากการจมน้ำแล้วกว่า 10 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากการไปเล่นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล ประกอบกับน้ำไหลแรงและมีกระแสน้ำเชี่ยวในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดเหตุสลด