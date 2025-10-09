Forbes จัดอันดับ หมู่บ้านสวยที่สุดในโลก 2025 ‘บ้านรักไทย’ แม่ฮ่องสอน ติดอันดับ 34
บ้านรักไทย – เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่หมู่บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวชุติพร เสชัง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมขบวนแห่เฉลิมฉลอง และเป็นประธานในพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวบ้านรักไทย
โดยมี นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม โดยมี นางสาวอาหริ่ง แซ่หว่าง ผู้ใหญ่บ้านรักไทย ให้การต้อนรับ มี นายกฤตภาส ศรีกฤตภาสกูล นายกสมาคมการท่องเที่ยวโรงแรม ร้านอาหารบ้านรักไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความสำคัญของกิจกรรม
เนื่องด้วยช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นช่วงการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน “บ้านรักไทย” เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นคนไทย และชาวต่างชาติ ทั้งนี้บ้านรักไทยจึงได้เตรียมความพร้อมในด้านที่พัก อาหารจีนยูนนาน กิจกรรมการล่องเรือชมบรรยากาศ และวิถีชีวิตของหมู่บ้านรักไทย
อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองที่ บ้านรักไทย ติดอันดับหมู่บ้านที่สวยอันดับที่ 34 ของโลกในเว็บไซต์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Forbes ได้จัดอันดับ 50 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลกล่าสุด และมีชื่อของ “บ้านรักไทย” อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของประเทศไทย ติดอยู่ที่อันดับ 34 ของโลก และเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ติดอันดับ
โดย Forbes บรรยายบรรยากาศของหมู่บ้านไว้อย่างงดงามว่า บนเนินเขาสูงใกล้กับประเทศเมียนมา บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน ต้อนรับยามเช้าด้วยกลิ่นหอมของชาอู่หลวง เคล้าคลอไปกับบ้านดินสไตล์จีนริมทะเลสาบ หลังคาโค้งสะท้อนเงาบนผิวน้ำนิ่ง เรือพายไม้ลำสวยลอยผ่าน ชาวบ้านตุ๋นหมูสามชั้นบนหม้อดินเผา นักท่องเที่ยวจิบชาที่ศาลาริมน้ำ โคมไฟที่ส่องแสงระยิบระยับบนผิวน้ำ ดั่งพิธีกรรมอันเงียบสงบ ช่วยปัดเป่าความโชคร้ายและนำพาโชคลาภมาให้
ขณะเดียวกัน 5 อันดับหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลกคือ 1. หมู่บ้านไบบิวรี เมืองกลอสเตอร์เชอร์ ประเทศอังกฤษ 2.หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ ในรัฐอัปเปอร์ ออสเตรีย 3.หมู่บ้าน Reine บนหมู่เกาะโลโฟเทน (Lofoten) ประเทศนอร์เวย์
4.หมู่บ้าน Giethoorn ประเทศเนธอร์แลนด์ มีฉายาว่าเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ เพราะไม่มีถนน ไม่มีรถ ปลอดมลพิษ และ 5. หมู่บ้าน Gásadalur ใน Faroe Islands หรือหมู่เกาะแฟโร อยู่ในการปกครองของเดนมาร์ก ซึ่งโดดเด่นเรื่องทิวทัศน์ที่โอบล้อมหมู่บ้านด้วยภูเขาที่สูงที่สุดบนเกาะ
อย่างไรก็ตาม การติดอันดับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และความงดงามของวิถีชีวิตท้องถิ่น โดยเฉพาะบ้านรักไทยที่มีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ และเพื่อการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวบ้านรักไทย และร่วมกันเฉลิมฉลองที่บ้านรักไทยติดอันดับหมู่บ้านที่สวยอันดับที่ 34 ของโลก จึงได้กำหนดเปิดเทศกาลท่องเที่ยวบ้านรักไทยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในหมู่บ้านและส่งผลทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้น เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่
อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยว และเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องการแก้ไขปัญหาเพจปลอมหรือมิจฉาชีพที่แอบอ้างทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงอีกด้วย