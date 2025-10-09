สามีหึงโหด บุกแฟลตรพ. ยิง ‘ภรรยา’ พยาบาล 12 นัดดับคาเตียง ก่อนปลิดชีพตาม

สามีหึงโหด บุกแฟลตพยาบาล ยิง ‘ภรรยา’ 12 นัดดับคาเตียง ก่อนปลิดชีพตาม
เมื่อเวลา 7.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม พ.ต.ท.เดโช คงสุข สว.สอบสวน สภ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี รับแจ้งเหตุยิงกันใน เเฟลตบ้านพักในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วรวิทย์ เจริญศุภผล ผกก.สภ.บ้านนาสาร ศพฐ.8
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพัก 2 ชั้น ภายในห้องนอนชั้นล่าง บริเวณเตียงนอน พบ ผู้เสียชีวิตทราบชื่อต่อมา คือ นายทัศกรณ์ หรือธันวา อายุ 44 ปี สภาพสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน กางเกงยีนส์ขายาวสีดำมีบาดแผลถูกยิงหูขวาไปหูซ้าย นอนทับร่าง นางน้ำฝน อายุ 36 ปี สวมชุดนอน มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ แก้มขวา 3 แผล แก้มซ้าย 2 แผล หน้าอก 5 แผล หน้าท้อง 2 แผล มือขวา 2 แผล เลือดไหลนอง พบอาวุธปืนขนาด 9 มม.เเละปลอกกระสุน 9 มม.จำนวน 12 ปลอก เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนเบื้องต้น ก่อนเกิดเหตุ นางน้ำฝน ได้นอนอยู่ในบ้านพักกับเพื่อนผู้หญิงอีกหนึ่งคน ก่อนที่ นายทัศกรณ์ จะเดินทางมาบ้านพัก ทั้งสองคนทะเลาะกันอย่างรุนเเรง เเละหลังจากนั้นนายทัศกรณ์ ได้ใช้อาวุธปืนยิงนางน้ำฝน จากนั้นได้ใช้อาวุธปืนยิงตนเองเสียชีวิตตาม สาเหตุเบื้องต้นเป็นประเด็นหึงหวง
ด้าน นางสาวสุภาวิณี อายุ 33 ปี ญาตินายทัศกรณ์ เล่าว่าทั้งสองแต่งงานอยู่กินมากกว่า 20 ปีมีลูกชายด้วยกันสองคน โดยระยะหลัง นายทัศรณ์ เกิดหึงหวงนางน้ำฝนอย่างรุนแรง แต่ไม่ได้มีการจับได้ว่ามีการคบหาผู้อื่นแต่อย่างใดโดย
ล่าสุดได้มีการทะเลาะกันและไล่นางน้ำฝนออกจากบ้าน และพยายามตามง้อ ก่อนที่จะกลับมาคืนดีกัน นางน้ำฝน ทำงานขึ้นเวร เมื่อลงเวรแล้วกลับเข้าบ้านไปทำกับข้าวดูแลลูก และมานอนที่บ้านพัก โดยก่อนเกิดเหตุนายทัศกรณ์ ได้ไปส่งลูกชายคนเล็กที่โรงเรียนก่อนจะมาหานางน้ำฝน และเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว