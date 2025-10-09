ภูมิภาค

รองผบ.ตร. รุดยะลา ตรวจระเบิดสวนขวัญเมือง เผยเป็นไปป์บอมบ์ 1 กก. ตั้งเวลาจุดชนวน

รองผบ.ตร. รุดยะลา ตรวจเหตุระเบิดสวนขวัญเมือง เผย ไปป์บอมบ์ 1 กก. จุดชนวนด้วยวิธีการตั้งเวลานับถอยหลัง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า จ.ยะลา พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล ผบก.สส. จชต.

เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุระเบิด จำนวน 8 ครั้ง ที่บริเวณน้ำตกจำลอง ภายในสวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา และ 1 ครั้ง ที่บริเวณเกาะกลางน้ำ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา เมื่อค่ำวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

สำหรับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่า น่าจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์ น้ำหนักประมาณ 1 กก. จุดชนวนด้วยวิธีการตั้งเวลานับถอยหลัง

