รองผบ.ตร. รุดยะลา ตรวจระเบิดสวนขวัญเมือง เผยเป็นไปป์บอมบ์ 1 กก. ตั้งเวลาจุดชนวน

รองผบ.ตร. รุดยะลา ตรวจเหตุระเบิดสวนขวัญเมือง เผย ไปป์บอมบ์ 1 กก. จุดชนวนด้วยวิธีการตั้งเวลานับถอยหลัง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า จ.ยะลา พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล ผบก.สส. จชต.
เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุระเบิด จำนวน 8 ครั้ง ที่บริเวณน้ำตกจำลอง ภายในสวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา และ 1 ครั้ง ที่บริเวณเกาะกลางน้ำ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา เมื่อค่ำวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
สำหรับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่า น่าจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์ น้ำหนักประมาณ 1 กก. จุดชนวนด้วยวิธีการตั้งเวลานับถอยหลัง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ร้องปปป. สอบ 157 ตร.ไซเบอร์ อ้างดึงคดีนุ่นหวยทิพย์ ทำไม่ทันส่งฟ้อง เสียหาย 300 ล้าน
- เรียงคนมาเป็นข่าว:ชโลทร/ภาพข่าวสังคม วันที่ 9 ตุลาคม 2568
- DITP เด้งรับ ศุภจี ‘กระตุ้นสั้น ได้ยาว กระจายตัว’ ตั้งเป้า 4 เดือน สร้างมูลค่าการค้า 8.9 พันล.
- เริ่มแล้ว! มหกรรมหนังสือฯ มติชนจัดเต็ม 20 เล่มใหม่ งัด 6 ไฮไลต์ ชูธีม ‘อ่านผลิบาน’